В галерее «Искусство Слобожанщины» пройдет выставка графики харьковского музыканта

С 19 марта по 3 апреля в галерее «Искусство Слобожанщины» будет экспонироваться выставка графики Снежаны Печковской.
«Полотна Снежаны Печковской - это целый мир символов, образов, чувств. Выполнены в интересной авторской технике, они сочетают в себе и детализированный рисунок, и легкость акварельных пятен, абстрактность, и одновременно определенный нарратив, черты народного, наивного искусства, и современный взгляд на эстетику», – сообщили в галерее.
Музыкант по профессии, Снежана Печковская специального художественного образования не имеет, но занимается творчеством с детства. Участвовала в городских и всеукраинских выставках, провела две персональные выставки.
По словам организаторов выставки, работы художницы являются отражением внутренних состояний автора, ее собственного взгляда на окружающий мир. Кажется, Снежана Печковская нарочно оставляет в своих произведениях какое-то свободное пространство, предоставляя каждому человеку по-своему заполнять его собственным воображением.
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