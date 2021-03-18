18.03.2021 11:21

В Харькове определят победителя школьной Лиги юмора

Финальная игра Харьковской городской школьной лиги юмора сезона 2020-2021 гг. «ONLINE-СЕЗОН» пройдет завтра, 19 марта, во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская,79/2).





Как отметили организаторы, из-за пандемии коронавируса районный этап (отбор) Лиги юмора был проведен онлайн. Всего на участие в сезоне было подано более 120 видеозаявок.

За титул чемпиона в финальной игре сезона будут бороться 11 лучших школьных команд Харькова, которые сыграют видеовизитку с капитанским блоком.



Начало мероприятия – 15:00.



Напомним, Харьковская городская школьная «Лига юмора» проводится среди учебных заведений всех районов города в течение 16 лет. Организаторы - Харьковский городской центр досуга молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Департаментом образования.