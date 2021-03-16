16.03.2021 12:39

Выставку «Благая весть» покажут в Харькове

С 18 марта по 3 апреляв галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка живописи и графики харьковской художницы Зои Пилипенко «Благая весть».

Благовещение - большой христианский праздник, один из важнейших, «Больше у Бога праздник». Еще задолго до христианства, с незапамятных времен, праздновали решающую точку в году - день весеннего равноденствия, день, когда окончательно весна зиму поборола. Зимобир, Заклинание Весны, «Гуканьне Вясны», «Matka Boska Zagrzewna» (Богоматерь Согревающая), «Благослови зиму разрушает» - названия этого праздника у славянских народов.



Попытаться передать благую весть зрителям, напомнить о надеждах и о радости, которая ежегодно нас непременно ждет - побудительный мотив выставки Зои Пилипенко. Сакральность, возвышенность, и вместе с тем - душевная простота и тепло ощущаются не только в образах, напоминающие иконы, но и в работах, где изображен человек - пейзажах и натюрмортах. Картины Зои Пилипенко - это буйство красок, яркие насыщенные цвета, динамизм, но одновременно - ощущение покоя, уюта, гармонии, которое напоминает нам о неразрывной связи человека, природы и Бога.



Выставка работает ВТ - СБ, 11:00 - 19:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.