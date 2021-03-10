Семейная выставка и слобожанская роспись: в Бузке открылись новые выставки

С 9 марта в галерее обновлены экспозиции в большом и малом залах.
В большом зале открылась выставка живописи «Взгляд сквозь время» – впервые экспонируются работы художников-любителей, отца и дочерей семьи Севаевых.
Целью выставки является популяризация художественного творчества среди людей разных профессий.
Авторские работы представлены различными техниками - масло, акварель.
Натюрморты, сельские и городские пейзажи авторов выставки вызовут лирические чувства, настроят на хорошее настроение и передадут романтические нотки.
В малом зале галереи посетителям презентуют персональную выставку Ольги Блажко «Сказочный мир слобожанской росписи».
Харьковчанка Ольга Блажко является неоднократным участником групповых выставок. В 2016 году в информационно-выставочном центре «Бузок» состоялась дебютная персональная выставка художницы. В 2017 году Ольгу приняли в Национальный союз мастеров народного искусства Украины.
В 2019 году художница подарила для Гран-при Всеукраинского фестиваля хореографического искусства «Слобожанские узоры-2019» собственную Петриковскую роспись с орнаментами Слобожанщины. Мотивы из этой петриковки легли в основу художественного оформления фестиваля «Слобожанские узоры».
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
влажность:
давление:
ветер: