10.03.2021 12:14

Семейная выставка и слобожанская роспись: в Бузке открылись новые выставки

С 9 марта в галерее обновлены экспозиции в большом и малом залах.

В большом зале открылась выставка живописи «Взгляд сквозь время» – впервые экспонируются работы художников-любителей, отца и дочерей семьи Севаевых.



Целью выставки является популяризация художественного творчества среди людей разных профессий.



Авторские работы представлены различными техниками - масло, акварель.



Натюрморты, сельские и городские пейзажи авторов выставки вызовут лирические чувства, настроят на хорошее настроение и передадут романтические нотки.



В малом зале галереи посетителям презентуют персональную выставку Ольги Блажко «Сказочный мир слобожанской росписи».



Харьковчанка Ольга Блажко является неоднократным участником групповых выставок. В 2016 году в информационно-выставочном центре «Бузок» состоялась дебютная персональная выставка художницы. В 2017 году Ольгу приняли в Национальный союз мастеров народного искусства Украины.

В 2019 году художница подарила для Гран-при Всеукраинского фестиваля хореографического искусства «Слобожанские узоры-2019» собственную Петриковскую роспись с орнаментами Слобожанщины. Мотивы из этой петриковки легли в основу художественного оформления фестиваля «Слобожанские узоры».



