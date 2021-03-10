Главная Новости Культура и Туризм Семейная выставка и слобожанская роспись: в Бузке открылись новые выставки
10.03.2021  12:14   

Семейная выставка и слобожанская роспись: в Бузке открылись новые выставки

С 9 марта в галерее обновлены экспозиции в большом и малом залах.

В большом зале открылась выставка живописи «Взгляд сквозь время» – впервые экспонируются работы художников-любителей, отца и дочерей семьи Севаевых.

Целью выставки является популяризация художественного творчества среди людей разных профессий.

Авторские работы представлены различными техниками - масло, акварель.

Натюрморты, сельские и городские пейзажи авторов выставки вызовут лирические чувства, настроят на хорошее настроение и передадут романтические нотки.

В малом зале галереи посетителям презентуют персональную выставку Ольги Блажко «Сказочный мир слобожанской росписи».

Харьковчанка Ольга Блажко является неоднократным участником групповых выставок. В 2016 году в информационно-выставочном центре «Бузок» состоялась дебютная персональная выставка художницы. В 2017 году Ольгу приняли в Национальный союз мастеров народного искусства Украины.

В 2019 году художница подарила для Гран-при Всеукраинского фестиваля хореографического искусства «Слобожанские узоры-2019» собственную Петриковскую роспись с орнаментами Слобожанщины. Мотивы из этой петриковки легли в основу художественного оформления фестиваля «Слобожанские узоры».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.03 Культура и Туризм Выставка кукол «Магия украинской куклы» открывается в Харькове 25.02 Культура и Туризм Выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки пройдет в Харькове 25.02 Культура и Туризм В Харькове пройдет выставка «Волшебная Бельгия»
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 