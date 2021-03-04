04.03.2021 19:19

В Харькове презентовали новые туристические маршруты «Польский Харьков»

Новые экскурсионные маршруты, связанные с польскими страницами истории Харькова, представили сегодня, 4 марта 2021 года, на заседании городского Туристического совета.

Как отметила менеджер по туризму Городского туристско-информационного центра Дарья Саксонова, новые туристические маршруты были созданы для того, чтобы удовлетворить интерес харьковчан в изучении истории, культуры и традиций польского народа. По ее словам, в Харькове есть много мест, которые так или иначе связаны с жизнью и деятельностью выдающихся польских деятелей, которые в XIX-XX веках активно участвовали в развитии города Харькова.

В ходе презентации были представлены три туристических маршрута, в которые внесено более десятка объектов. Продолжительность всех экскурсий - около трех часов.

Первый маршрут - «Польский след в Харькове» - является обзорным и сочетает в себе пешеходную и автобусную часть. Схема экскурсии выглядит следующим образом: бывший главный корпус Харьковского императорского университета (ул. Университетская), бывший Санкт-Петербургский международный коммерческий банк (сейчас - Облуправление «Ощадбанка» на пл. Конституции), Харьковский академический украинский драматический театр им. Т. Г. Шевченко, Римско-католический кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, дипломатические представительства Польской Республики в Харькове в 1921-1937 гг. и Мемориал жертвам тоталитаризма.

Второй маршрут - «Шедевры архитектуры Харькова - творение польских зодчих» - является полностью пешеходным. По словам Дарьи Саксоновой, эта экскурсия рассчитана на тех туристов, которые интересуются архитектурой Харькова и любят пешие прогулки по городу.

«Выбрав этот маршрут, туристы смогут насладиться такими интересными объектами, как современное здание городского совета, здания бывшего Купеческого банка и гостиницы «Астория», Братского дома Успенского собора, доходного дома и частной клиники доктора И.Арье, театра имени Шевченко, Управления Национального банка в Харьковской области и Римско-католический кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии», - рассказала менеджер по туризму.

Третий маршрут - «История дипломатических представительств Республики Польша в Харькове» - является тематическим. В рамках этой экскурсии туристы посетят Харьковский политехнический институт, Римско-католический кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, Мемориал жертвам тоталитаризма, а также узнают историю становления и развития дипломатических представительств Республики Польша в Харькове. Окончательно схему этого маршрута еще не утвердили, поэтому к нему будут добавлять другие интересные объекты, связанные с польскими страницами истории в Харькове.

Отметим, что туристические экскурсии «Польский Харьков» разрабатывались в рамках проекта «Харьков дипломатический» совместно с Генеральным консульством Республики Польша в Харькове.