04.03.2021 15:41

В горсовете наградили победителей туристического конкурса

Первое заседание обновленного состава Туристического совета при Харьковском городском голове прошло сегодня, 4 марта 2021 года, в малом зале горсовета.



//city.kharkov.ua

Как отметил первый заместитель городского головы Александр Новак, пандемия коронавируса очень повлияла на функционирование туристической отрасли во всем мире. Но, несмотря на это, туризм остается важной сферой жизнедеятельности Харькова, и городская власть продолжает активно работать над ее совершенствованием.

«Практика и результаты нашей совместной работы по всестороннему развитию города и его инфраструктуры подтверждают растущий интерес к Харькову. И, что особенно важно, они указывают надежные ориентиры для наших дальнейших усилий в достижении его устойчивого развития и процветания. Подтверждением моих слов является победа шести харьковских локаций и предприятий во Всеукраинском туристическом конкурсе «SafeTravels», которых я сегодня имею честь лично поздравить», - сказал Александр Новак.

В рамках мероприятия первый вице-мэр вручил победителям конкурса сертификаты. Так, харьковские предприятия туристической отрасли одержали победу в следующих категориях: гостиницы и места размещения - «Hotel & SPA NEMO with dolphins», ООО «Харьков Палас»; туристические аттракции - Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, арт-завод «Механика. Другая Земля», Харьковский областной туристско-информационный центр; аэропорты - Международный аэропорт «Харьков».

Напомним, победители конкурса получили возможность использовать специально разработанный знак «SafeTravels», с помощью которого туристы могут идентифицировать безопасные локации, достопримечательности и компании как отвечающие мировым протоколам здравоохранения и гигиены, а значит - адаптированы и готовы работать во время пандемии COVID-19.

В рамках заседания Туристического совета также состоялись презентации нескольких туристических проектов. В частности, был представлен проект «Польское наследие в Харькове в XIX-ХХ вв.: виртуальная карта экскурсий». Директор Центра исследований и популяризации польского наследия на Слобожанщине Сергей Серяков рассказал присутствующим, как с помощью специального приложения и сайта проекта туристы могут просматривать туристические локации, связанные с историей польской общины города. Кроме виртуальных маршрутов, на указанных ресурсах можно найти очерки, которые глубже знакомят с биографией и творческой деятельностью поляков или польских институтов Харькова, о которых говорится в виртуальных экскурсиях.

Также в рамках мероприятия председатель Харьковского областного общества немцев «Видергебург» Андрей Фукс представил книгу «Харьков. Немецкий альбом, XXI века», автором которой является историк Андрей Парамонов. Издание рассказывает историю старых зданий Харькова, которые в разное время были построены харьковскими немцами и сохранились до нашего времени. Книга была издана при поддержке городского совета.