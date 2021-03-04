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04.03.2021  13:34   

Выставка кукол «Магия украинской куклы» открывается в Харькове

С 4 по 19 марта в Центре культуры и искусства пройдет выставка кукол «Магия украинской куклы».

На выставке будут представлены узловые куклы (авторские и праздничные) мастериц Любови Подолинной, Марины Дубровской и их воспитанников.

«Издавна нашим предкам был известен секрет создания символа благополучия, добра и надежды - узловой куклы. Кукла выполняла функцию оберега человеческой судьбы, а судьбу нельзя колоть и резать. Именно поэтому ее мотали, вязали узелком, используя старую одежду членов семьи и остатки ткани. Создавали такую ​​куклу только с искренними чувствами, поскольку считали, что она обладает мощной энергетикой и оберегает жилище и каждого ее жителя» – рассказывают организаторы.

Сегодня узловой кукле не приписывают обрядово-магических свойств, а преимущественно используют как фольклорный элемент интерьера или в качестве сувенира на память. Однако, кто сказал, что современная кукла не способна очаровать людей своей оригинальностью и изысканностью?

Открытие выставки состоится 4 марта в 15.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа. Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной - суббота, воскресенье. С 9 марта выходной - воскресенье, понедельник

Тэги:  выставка, харьков
 
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