04.03.2021 13:34

Выставка кукол «Магия украинской куклы» открывается в Харькове

С 4 по 19 марта в Центре культуры и искусства пройдет выставка кукол «Магия украинской куклы».

На выставке будут представлены узловые куклы (авторские и праздничные) мастериц Любови Подолинной, Марины Дубровской и их воспитанников.

«Издавна нашим предкам был известен секрет создания символа благополучия, добра и надежды - узловой куклы. Кукла выполняла функцию оберега человеческой судьбы, а судьбу нельзя колоть и резать. Именно поэтому ее мотали, вязали узелком, используя старую одежду членов семьи и остатки ткани. Создавали такую ​​куклу только с искренними чувствами, поскольку считали, что она обладает мощной энергетикой и оберегает жилище и каждого ее жителя» – рассказывают организаторы.



Сегодня узловой кукле не приписывают обрядово-магических свойств, а преимущественно используют как фольклорный элемент интерьера или в качестве сувенира на память. Однако, кто сказал, что современная кукла не способна очаровать людей своей оригинальностью и изысканностью?



Открытие выставки состоится 4 марта в 15.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа. Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной - суббота, воскресенье. С 9 марта выходной - воскресенье, понедельник