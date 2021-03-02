02.03.2021 17:49

Объявлен прием произведений на соискание Премии имени Ивана Франко

Публицистические произведения в области информационной деятельности принимаются Госкомтелерадио Украины с 1 марта по 1 мая 2021 года.

Премия в размере 10 тыс. грн присуждается ежегодно авторам новых оригинальных публицистических произведений в области журналистики, которые способствуют утверждению исторической памяти народа, его национального сознания и самобытности в каждой из четырех номинаций:

- за лучшую публикацию в печатных средствах массовой информации;

- за лучшее произведение в телевизионной сфере;

- за лучшее произведение в радиовещательной сфере;

- за лучшую научную работу в информационной сфере.

Произведения на конкурс должны быть опубликованы (обнародованы) в завершенном виде в течение последних трех лет, но не позднее, чем за полгода до их выдвижения на соискание премии.

На соискание премии подаются:

- ходатайство о присуждении премии с краткой характеристикой произведения и его автора;

- экземпляр произведения на материальном носителе с подтверждением его обнародования (экземпляры печатных средств массовой информации, телепередачи и радиопрограммы на компакт-дисках в формате DVD);

- копия паспорта (в случае выдвижения на соискание премии коллектива - копии паспортов каждого члена коллектива).

Ходатайство о присуждении премии с краткой характеристикой произведения и его автора (в формате word), а также электронную версию произведения направлять в Госкомтелерадио на электронный адрес [email protected]

Адрес для подачи творческих работ: 01001 г. Киев, ул. Прорезная, 2, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (с пометкой «на соискание Премии имени Ивана Франко в области информационной деятельности»).