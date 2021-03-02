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02.03.2021  17:49   

Объявлен прием произведений на соискание Премии имени Ивана Франко

Публицистические произведения в области информационной деятельности принимаются Госкомтелерадио Украины с 1 марта по 1 мая 2021 года.

Премия в размере 10 тыс. грн присуждается ежегодно авторам новых оригинальных публицистических произведений в области журналистики, которые способствуют утверждению исторической памяти народа, его национального сознания и самобытности в каждой из четырех номинаций:
 
- за лучшую публикацию в печатных средствах массовой информации;
 
- за лучшее произведение в телевизионной сфере;
 
- за лучшее произведение в радиовещательной сфере;
 
- за лучшую научную работу в информационной сфере.
 
Произведения на конкурс должны быть опубликованы (обнародованы) в завершенном виде в течение последних трех лет, но не позднее, чем за полгода до их выдвижения на соискание премии.
 
На соискание премии подаются:
 
- ходатайство о присуждении премии с краткой характеристикой произведения и его автора;
 
- экземпляр произведения на материальном носителе с подтверждением его обнародования (экземпляры печатных средств массовой информации, телепередачи и радиопрограммы на компакт-дисках в формате DVD);
 
- копия паспорта (в случае выдвижения на соискание премии коллектива - копии паспортов каждого члена коллектива).
 
Ходатайство о присуждении премии с краткой характеристикой произведения и его автора (в формате word), а также электронную версию произведения направлять в Госкомтелерадио на электронный адрес [email protected]
 
Адрес для подачи творческих работ: 01001 г. Киев, ул.  Прорезная, 2, Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (с пометкой «на соискание Премии имени Ивана Франко в области информационной деятельности»).
Источник:   ХОГА
 Тэги:  конкурс, премия франко, харьков
 
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