01.03.2021 15:19

В городе появятся туристические маршруты «Польский Харьков» (ФОТО)

Апробация туристического маршрута в рамках проекта «Польский Харьков» состоялась сегодня, 1 марта, при участии Генерального консула Республики Польша в Харькове Петра Стаханчика.

Участники экскурсии побывали в местах, так или иначе связанных с жизнью и деятельностью поляков, которые принимали активное участие в развитии города Харькова в XIX-XX веках. В частности, они посетили римско-католический костел на улице Гоголя - Собор Успения Пресвятой Девы Марии.

Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, всего в рамках проекта разрабатываются три маршрута: один - пешеходный и два - пешеходно-автобусные. Маршруты включают в себя более десятка объектов, длительность экскурсии - около трех часов.

«Мы включаем туда объекты, связанные с поляками, внесшими архитектурный вклад в развитие города. В маршруты войдут дипломатические здания, а также другие локации, такие как, например, Мемориал жертвам тоталитаризма в Пятихатках. Нам кажется, что эти экскурсии будут интересны не только гостям города, но и харьковчанам. Будем привлекать гидов и популяризировать эти маршруты с помощью нашего Городского туристическо-информационного центра. Презентация всех трех маршрутов состоится совсем скоро на заседании Туристического совета при городском голове», - отметила Юлия Згурская.

Туристические экскурсии «Польский Харьков» разрабатываются в рамках проекта «Харьков дипломатический» совместно с Генеральным консульством Республики Польша в Харькове.