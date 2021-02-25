25.02.2021 13:07

Харьковский исторический музей запустил новый видеопроект «Видеть больше» с эксклюзивными историями об экспонатах (ВИДЕО)

Харьковский исторический музей имени М.Ф. Сумцова запускает новый проект «Видеть больше» - серию видеороликов, в которых сотрудники музея раскроют интересные и малоизвестные факты об экспонатах из коллекции заведения.

«Видеть больше» - новый видеопроект Харьковского исторического музея имени М.Ф. Сумцова. это серия коротких видеороликов, цель которых привлечь внимание к экспонатам и популяризировать музей.

В создании проекта приняли участие сотрудники музея Константин Дубин, Юлия Стадник, Дмитрий Кузубов, а также видеооператор Александр Поберайло и звукорежиссер Валерий Бескорсый.

Сценарии к видео разрабатывали сами музейщики, они также участвовали в съемках в качестве сторитейлеров.

«Мы заметили, что многие музейные посетители пробегают экспозициями, обращая только поверхностное внимание на витрины и предметы, - отмечает заведующий второго научного экспозиционного отдела музея, участник проекта Константин Дубин. Таким образом, люди часто теряют важную составляющую того, что делает экспонаты ценными, не замечая ни особой красоты, ни важной истории. Мы надеемся продемонстрировать, что музей значительно интереснее и современнее, чем это может иногда показаться на первый взгляд. Более того, карантин последнего года окончательно уверили нас, что нужно развивать работу в онлайне и предлагать аудитории интересный и познавательный контент».

Проект состоит из коротких видеорассказов об экспонатах. Акцент сделан на бэкграунд артефактов и фактах из их истории, которые часто неизвестны широкой публике. По замыслу музейщиков, «раскрытие» этих предметов привлечет внимание к музейной коллекции и поощрит большее количество людей посетить заведение.

«Мы стремимся найти в истории предмета связь с современностью, отметить его роль в истории города, поощрить посетителей прийти в музей и посмотреть на экспонат вживую, - подчеркивает научный сотрудник музея, участница проекту Юлия Стадник.

В музее отметили, что показывать и рассказывать о музейных артефакты будут в серии коротких видеоисторий. Сейчас видео является наиболее трендовым форматом. Они остановились именно на нем, потому что цель музея интегрировать как можно больше молодежи в диалог между прошлым и настоящим».

Видеоролики будут публиковаться на YouTube-канале музея и на Facebook-странице раз в месяц. Первый эпизод, посвященный одному из самых известных музейных экспонатов - танке Mark V, который расположен у здания музея - он уже доступен для просмотра на YouTube.