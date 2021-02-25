Выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки пройдет в Харькове

Экспозицию живописи и графики «И наступит еще и для меня веселая весна» можно посмотреть с 26 февраля по 13 марта в галерее «Искусство Слобожанщины».
Работы, представленные в экспозиции, выполнены в различных техниках (масляная живопись, рисунок, офорт, плакат) и стилях. Но все они перекликаются с фигурой и творчеством Леси Украинки, ее эмоциональностью, чувственностью, наполненностью, будучи визуальным отображением вечных тем и явлений, которые исследовала, раскрывала и которыми вдохновлялась писательница.
Участники выставки: Артем Шапошник, Дарья Кустовая, Валентина Олемпиюк-Винникова, Ирина Селищева, Ксения Федченко, Мария Лемешова, Дарья Воронова, Александр Лысенко.
Время работы выставки: вт - сб, 11:00 - 19:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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