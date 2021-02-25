Главная Новости Культура и Туризм Выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки пройдет в Харькове
25.02.2021  12:55   

Выставка к 150-летию со дня рождения Леси Украинки пройдет в Харькове

Экспозицию живописи и графики «И наступит еще и для меня веселая весна» можно посмотреть с 26 февраля по 13 марта в галерее «Искусство Слобожанщины».

Работы, представленные в экспозиции, выполнены в различных техниках (масляная живопись, рисунок, офорт, плакат) и стилях. Но все они перекликаются с фигурой и творчеством Леси Украинки, ее эмоциональностью, чувственностью, наполненностью, будучи визуальным отображением вечных тем и явлений, которые исследовала, раскрывала и которыми вдохновлялась писательница.

Участники выставки: Артем Шапошник, Дарья Кустовая, Валентина Олемпиюк-Винникова, Ирина Селищева, Ксения Федченко, Мария Лемешова, Дарья Воронова, Александр Лысенко.

Время работы выставки: вт - сб, 11:00 - 19:00 по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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