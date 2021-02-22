Главная Новости Культура и Туризм Уникальный вернисаж «Пикассо: периоды гениальности» пройдет в Харькове
22.02.2021  13:11   

Уникальный вернисаж «Пикассо: периоды гениальности» пройдет в Харькове

Выставка будет работать с 24 февраля по 29 апреля в Харьковском художественном музее.

Экспозиция состоит из 27 эстампов художника и видеоарта.

Выставка организована совместно с Музеем украинской живописи (г. Днепр).

«Диджитал-выставка охватывает все периоды творчества гениального Пикассо. Наиболее яркие тематические и сюжетные линии экспрессивно представлены с помощью видео и музыки. Сочетание в музейной экспозиции гравюр Пикассо и современного видеоарта не оставит равнодушными посетителей», - уверяют организаторы.

Презентация состоится 25 февраля в 16:00 в Выставочном зале Харьковского художественного музея (ул. Жен Мироносиц, 9).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.02 Культура и Туризм В Харькове пройдет выставка «Волшебная Бельгия» 18.02 Культура и Туризм Выставка современного украинского искусства, показанная в Польше, добралась до Харькова 17.02 Культура и Туризм Художников приглашают принять участие в выставке к 150-летию со дня рождения Леси Украинки
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 