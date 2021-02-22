Уникальный вернисаж «Пикассо: периоды гениальности» пройдет в Харькове

Выставка будет работать с 24 февраля по 29 апреля в Харьковском художественном музее.
Экспозиция состоит из 27 эстампов художника и видеоарта.
Выставка организована совместно с Музеем украинской живописи (г. Днепр).
«Диджитал-выставка охватывает все периоды творчества гениального Пикассо. Наиболее яркие тематические и сюжетные линии экспрессивно представлены с помощью видео и музыки. Сочетание в музейной экспозиции гравюр Пикассо и современного видеоарта не оставит равнодушными посетителей», - уверяют организаторы.
Презентация состоится 25 февраля в 16:00 в Выставочном зале Харьковского художественного музея (ул. Жен Мироносиц, 9).
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажность:
давление:
ветер: