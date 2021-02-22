22.02.2021 12:27

KharkivMusicFest: Главному культурному событию города– быть!

С 7 по 24 апреля в Харькове пройдет Международный фестиваль классической музыки KharkivMusicFest. В этом году фестиваль будет посвящен творчеству Людвига ван Бетховена.

В течение двух недель харьковчане и гости города смогут послушать не только самые популярные произведения Бетховена, включая все 32 сонаты, написанные композитором, но и сочинения других классиков – Мендельсона, Моцарта, Мусоргского, Скрябина, Станковича.



KharkivMusicFest-2021 состоится с 7 по 24 апреля, при этом на 25 марта запланирован Promo Concert KharkivMusicFest-2021 – своеобразная презентация фестиваля. В этот день организаторы расскажут о фестивале, о всем множестве его проектов. Приглашенным гостем события станет французский виолончелист Готье Капюсон, который выступит в сопровождении одного из самых успешных негосударственных оркестров Украины – New Era Orchestra под управлением харизматичной Татьяны Калиниченко.

Открывать фестиваль будет концерт Фестивального оркестра KharkivMusicFest.

7 апреля в Большом зале Харьковской филармонии соберутся музыканты из 10 стран: Украины, Чехии, Греции, Италии, Эстонии, Грузии, Словакии, Польши, Германии и Азербайджана. В программе концерта прозвучит музыка Людвига ван Бетховена и Мирослава Скорика, под управлением азербайджанского дирижера Фахраддина Керимова.

10 апреля впервые в Украине даст свой сольный концерт всемирно известный пианист из Великобритании Пол Льюис. Его исполнение фортепианных произведений Бетховена и Шуберта получило единодушное признание критиков и слушателей во всем мире, и закрепило его репутацию как одного из самых выдающихся мировых интерпретаторов классического репертуара Центральной Европы. В программе сольного концерта в Харькове – шедевры фортепианной классики – музыка Мендельсона, Моцарта, Мусоргского, Скрябина.

13 апреля состоится концерт-награждение лауреатов II Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского. Победители младшей и старшей группы представят свои произведения для вокала и фортепиано, а также для смешанного хора a capella.

В рамках Kharkiv Music Fest впервые в Украине пройдет беспрецедентное событие – «Сонатный марафон», который продлится 17-18 апреля. В течение двух дней двадцать лучших пианистов со всей страны исполнят все 32 сонаты Бетховена.

В этом году в рамках фестиваля концертирует не один, как обычно, а целых два Фестивальных оркестра: 21 апреля состоится концерт Детского фестивального оркестра, в составе которого играют 50 юных музыкантов из Харькова (состав Детского симфонического оркестра KharkivMusicFest), а также одаренные дети со всей Украины. Дирижировать концертом будет молодой дирижер из Германии белорусского происхождения Виталий Алексеёнок.

Закрытие KharkivMusicFest-2021 ознаменуется одним из самых масштабных и насыщенных по глубине и экспрессивности концертов фестиваля, который состоится 24 апреля. В программе вечера – премьера в Харькове «Страстей по Тарасу» Евгения Станковича, а также исполнение известной симфонии Людвига ван Бетховена. Произведения прозвучат в исполнении Национальной хоровой капеллы Украины «Думка» и главного оркестра страны – Национального симфонического оркестра Украины, и объединят на одной сцене два знаменитых коллектива. За дирижерским пультом – признанный украинский маэстро, народный артист Украины Владимир Сиренко.

Детской и молодежной аудитории организаторы фестиваля всегда уделяют особое внимание. В этом году впервые в рамках фестиваля публике будет представлен такой жанр классического искусства, как балет – зрители увидят постановку «Чиполлино». «Чиполлино» – проект-коллаборация Харьковской детской хореографической школы и Детского симфонического оркестра KharkivMusicFest. Проект уникален тем, что его участники исключительно дети, как на сцене, так и в составе оркестра. Лучшие харьковские танцоры и музыканты подарят свое искусство харьковчанам 10-11 апреля. За дирижерским пультом – Юрий Янко, главный дирижер Харьковской филармонии, Заслуженный деятель искусств Украины.

Ждет харьковчан и насыщенная образовательно-просветительская и альтернативная фестивальная программа.

«Миссия фестиваля – повысить популярность классической музыки до уровня европейских столиц. Сделать это возможно, не только знакомя слушателей с лучшими классическими произведениями в исполнении именитых маэстро, но и помогая ее понимать, показывая всю ее многогранность, тем самым повышая общий культурный уровень аудитории, – комментирует Сергей Политучий, президент фестиваля. – Мы проводим различные образовательные мероприятия, привлекаем аудиторию, которая далека от классической музыки, используя новые форматы: от лекций-концертов до анимационных видеороликов. Открывая для харьковчан и гостей города красоту классической музыки, мы их вдохновляем на более глубокое познание себя, окружающего мира, на новые креативные проекты. Мы открываем новые горизонты для всех участников, будь то гость, музыкант или волонтер фестиваля».