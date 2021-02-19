19.02.2021 12:58

Международный аэропорт «Харьков» возобновляет старые рейсы и запускает новые

Несмотря на неопределенные сроки карантина по миру, авиакомпании готовятся к активному летнему сезону. Начиная с марта, авиакомпании возобновят перелёты по 18 старым направлениям.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта.

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines уже открыла продажу билетов по четырём новым направлениям: в Братиславу (Словакия), Родос и Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Перелёты начинаются в апреле-мае. Также в мае, но ещё раньше по расписанию, перелёты в Ларнаку открывает Wizz Air.

5 марта в аэропорту начнётся активное возобновление старых докарантинных рейсов. Авиакомпании SkyUp Airlines, Wizz Air и Ryanair будут снова летать по 18 знакомым направлениям.

Возобновляются рейсы в Польшу: во Вроцлав, Гданьск, Краков и Познань.

Италию: Римини и Венецию.

Германию: Берлин и Дортмунд.

Европейские столицы: Прагу (Чехия), Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония), Вильнюс (Литва).

И популярные туристические города: Барселону (Испания), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария).

Весенние рейсы в курортные города

С марта туристам доступны туры в Шарм-эль-Шейх, Хургаду (Египет) и Стамбул (Турция). В апреле также запустятся перелёты в Анталию и Бодрум (Турция). Страны открыты для путешествий, но требуют соблюдения определённых правил.

Въезд в Турцию возможен после предъявления справки о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не позже, чем за 72 часа до пересечения границы. Детям до шести лет тест не нужен. Кроме этого, пассажир должен приобрести страховой полис на COVID-19. Это можно сделать онлайн, у туроператора, при покупке авиабилетов или в аэропорту Турции по прибытии.

Пассажиры, прилетающие в Египет, тоже должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже, чем за 72 часа до пересечения границы.