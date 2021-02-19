Главная Новости Культура и Туризм Международный аэропорт «Харьков» возобновляет старые рейсы и запускает новые
19.02.2021  12:58   

Международный аэропорт «Харьков» возобновляет старые рейсы и запускает новые

Несмотря на неопределенные сроки карантина по миру, авиакомпании готовятся к активному летнему сезону. Начиная с марта, авиакомпании возобновят перелёты по 18 старым направлениям.

 
Об этом сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта.
 
Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines уже открыла продажу билетов по четырём новым направлениям: в Братиславу (Словакия), Родос и Ираклион (Греция) и Ларнаку (Кипр). Перелёты начинаются в апреле-мае. Также в мае, но ещё раньше по расписанию, перелёты в Ларнаку открывает Wizz Air.
 
5 марта в аэропорту начнётся активное возобновление старых докарантинных рейсов. Авиакомпании SkyUp Airlines, Wizz Air и Ryanair будут снова летать по 18 знакомым направлениям.
 
Возобновляются рейсы в Польшу: во Вроцлав, Гданьск, Краков и Познань.
 
Италию: Римини и Венецию.
 
Германию: Берлин и Дортмунд.
 
Европейские столицы: Прагу (Чехия), Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Таллинн (Эстония), Вильнюс (Литва).
 
И популярные туристические города: Барселону (Испания), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария).
 
Одновременно ограничения въезда в эти страны для некоторых категорий граждан продолжают действовать. Поэтому перед планированием путешествия советуем проверить правила посещения нужной страны и правила въезда в Украину.
 
Весенние рейсы в курортные города
 
С марта туристам доступны туры в Шарм-эль-Шейх, Хургаду (Египет) и Стамбул (Турция). В апреле также запустятся перелёты в Анталию и Бодрум (Турция). Страны открыты для путешествий, но требуют соблюдения определённых правил.
 
Въезд в Турцию возможен после предъявления справки о негативном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанном не позже, чем за 72 часа до пересечения границы. Детям до шести лет тест не нужен. Кроме этого, пассажир должен приобрести страховой полис на COVID-19. Это можно сделать онлайн, у туроператора, при покупке авиабилетов или в аэропорту Турции по прибытии.
 
Пассажиры, прилетающие в Египет, тоже должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже, чем за 72 часа до пересечения границы.
 
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зонами. А некоторые страны начали постепенно снимать ограничения для украинских путешественников.
 
Источник:   Аэропорт "Харьков"
 Тэги:  аэропорт, харьков, новые рейсы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.02 Криминал и происшествия В аэропорту Харькова пограничники задержали преступника, которого разыскивали по пяти статьям 06.01 Общество В Харьковском аэропорту из-за тумана задерживаются все рейсы 10.12 Криминал и происшествия В Харьковском аэропорту конфисковали Dolce & Gabban, Louis Vuitton и GUCCI на приличную сумму - Слобожанская таможня
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 