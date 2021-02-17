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17.02.2021  09:33   

Художников приглашают принять участие в выставке к 150-летию со дня рождения Леси Украинки

Выставка пройдет с 26 февраля по 13 марта в малом зале галереи «Искусство Слобожанщины».

К юбилею украинской поэтессы галерея «Искусство Слобожанщины» устраивает выставку живописи и графики.

 «Леся Украинка является не только выдающейся поэтессой, которая внесла большой вклад в украинскую литературу, расширив ее этические и эстетические рамки, она является настоящей гордостью и символом Украины, а ее произведения и сегодня актуальны для всех мыслящих и чувствующих людей», – рассказали организаторы.

Принять участие в выставке могут все желающие. 

«Если у вас есть живописные или графические работы, посвященные Лесе Украинке и ее творчеству, просим Вас прислать их фотографии (в количестве не более 5) на электронную почту галереи «Искусство Слобожанщины» [email protected]», – обращаются организаторы.

Фотографии будут приниматься до 23 февраля.

Лучшие работы смогут принять участие в выставке к 150-летию со дня рождения Леси Украинки, которая пройдет с 26 февраля по 13 марта в малом зале галереи «Искусство Слобожанщины».

Тэги:  выставка, харьков
 
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