Художников приглашают принять участие в выставке к 150-летию со дня рождения Леси Украинки

Выставка пройдет с 26 февраля по 13 марта в малом зале галереи «Искусство Слобожанщины».
К юбилею украинской поэтессы галерея «Искусство Слобожанщины» устраивает выставку живописи и графики.
«Леся Украинка является не только выдающейся поэтессой, которая внесла большой вклад в украинскую литературу, расширив ее этические и эстетические рамки, она является настоящей гордостью и символом Украины, а ее произведения и сегодня актуальны для всех мыслящих и чувствующих людей», – рассказали организаторы.
Принять участие в выставке могут все желающие.
«Если у вас есть живописные или графические работы, посвященные Лесе Украинке и ее творчеству, просим Вас прислать их фотографии (в количестве не более 5) на электронную почту галереи «Искусство Слобожанщины» [email protected]», – обращаются организаторы.
Фотографии будут приниматься до 23 февраля.
Лучшие работы смогут принять участие в выставке к 150-летию со дня рождения Леси Украинки, которая пройдет с 26 февраля по 13 марта в малом зале галереи «Искусство Слобожанщины».
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