16.02.2021 11:32

Владимир Оглоблин расскажет о Марокко

19 февраля в 18.00 в Центре культуры и искусства на Пушкинской, 62 пройдет лекция фотографа Владимира Оглоблина «500 оттенков Марокко».

Очередная встреча из цикла лекций «Вселенная фотографии » фотошколы Владимира Оглоблина посвящена Африке, - яркому, разноцветному «Аль-Магриб-аль-Акса», что с арабского переводится как «Страна дальнего запада», а нам более известный как Марокко.

«Загадочный Аль-Магриб, что открывает ворота в таинства арабского мира, поражает и захватывает с первых шагов. Здесь пестрая смесь берберской, арабской и европейской культур проявляется в образе жизни, архитектуре и даже в пейзажах страны. Удивительное разнообразие природных ландшафтов позволяет наблюдать одновременно цветущие сады, поля маков и пустыню, кедровые леса и заснеженные вершины Атласа, Средиземное море и Атлантический океан. Здесь есть островки нетронутой природы и древние города, которые, кажется, не коснулась цивилизация, оазисы арабской экзотики и современные европейские кварталы. Четыре имперских города - Рабат, Марракеш, Фес и Мекнес - живут в средневековом ритме с узкими улочками медин, полными торговцев, площадями, где можно встретить заклинателей змей и гадалок, с древними памятниками и сказочными дворцами. Здесь сочетаются тайны овеянного легендами и воспетого поэтами Магриба и тот же Восток, который, как известно, "дело тонкое", Восток, который поражает своим блеском и очаровывает, словно старое золото. В эти края был влюблен Антуан де Сент-Экзюпери, Марокко и его бывшая столица Марракеш стали источником вдохновения для самых ярких представителей культуры – Зинаиды Серебряковой, Гюстава Флобера, Андре Жида, Анри Матисса, рок-звезд с «Rolling Stones», Ива Сен-Лорана», – сказано в анонсе к мероприятию.

Автор лекции приглашает вместе побродить по улицам голубого города Шефшауен, посмотреть с высоты на разноцветный квартал кожевников в медине Фес-эль-Бали, прогуляться среди оранжевых дюн Сахары и домов из красной глины в Долине Тысячи Касба, посетить киностудию «Атлас», в столицу пиратов ЕС- Сувейру и легендарную Касабланку.