15.02.2021 08:10

15 харьковчан смогут попасть на лекцию об искусстве

18 февраля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится первая лекция из нового цикла лекций по искусствоведению «Мистерия портрета» Александра Шило.

Вопросы, ответам на которые будет посвящен этот цикл лекций, - каким образом складывается образ, который воплощается в портрете? Что представляет собой портретное сходство? Как за счет каких механизмов культуры портретный образ транслируется во времени? Каковы специфические средства моделирования портретного образа?

Лектор - художник, доктор искусствоведения, профессор Александр Всеволодович Шило. Проблематика, которой посвящено цикл лекций, освещена в его монографиях: «К методологии портрета» (Харьков: 2007); «Пушкин: образ и самообраза поэта в русской культуре первой трети 19 века» (Харьков 2002) «Пушкин: опыты и проблемы иконографии» (Харьков: 2009) «Автопортретный цикл Т. Шевченко и жанр автопортрета в культуре романтизма »(Харьков 2003) - все в соавторстве с М.В. Пановой; «Канон и пластическое мышление в искусстве средних веков» (Харьков: 2006).



Из-за карантина количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход по предварительной записи по телефону: (057) 7051550 (звонки принимаются во время работы галереи, ВТ-СБ с 11.00 до 19.00) и через электронные ресурсы галереи)