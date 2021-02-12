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12.02.2021  13:40   

Заработал инфоресурс «Памятники культурного наследия Харьковской области»

Презентация состоялась 11 февраля в Харьковской областной филармонии.

 
«Памятники культурного наследия Харьковской области» разработали специалисты Областного коммунального учреждения «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» при поддержке Департамента культуры и туризма облгосадминистрации.
 
«Охрана культурного наследия является одним из приоритетов деятельности нашего департамента. Закон Украины «Об охране культурного наследия» предусматривает, что к полномочиям органов охраны культурного наследия областных государственных администраций относится обеспечение юридическим и физическим лицам доступа к информации, содержащейся в выписках из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Мы довольно часто получаем именно такие запросы об информации относительно памятников культурного наследия», - сказала, открывая презентацию, директор Департамента культуры и туризма Людмила Терещенко.
 
 
Ресурс «Памятники культурного наследия Харьковской области» даст возможность получать необходимую информацию для профессиональных научных изысканий, для организаций, занимающихся разработкой научно-проектных документации, связанной с сохранением объектов культурного наследия или историко-архитектурных опорных планов исторически населенных мест области, а также для разработки проектов землеустройства, и самое главное - всем, кто интересуется историей родного края.
 
 
Директор Областного коммунального учреждения «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» Александр Тритинник рассказал, что ресурс содержит паспорта памятников культурного наследия, исторические справки с указанием исторических наслоений, фотофиксацию объектов культурного наследия разных времен, геолокацию и тому подобное.
 
 «С помощью удобного интерфейса и фильтров каждый сможет найти желаемую информацию», - добавил Александр Тритинник.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  культурное наследие, ресурс, харьков
 
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