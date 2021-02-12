На Харьковщине откроется онлайн-выставка о событиях афганской войны

В экспозиции - фотографии, печатные издания, воспоминания участников боевых действий в Афганистане.
Кроме того, посетителям представят документы из личного фонда Ломакина, участника боевых действий в Афганистане, заместителя председателя Харьковского городского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).
Выставка документов «К 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана» будет работать с 12 февраля на веб-сайте Государственного архива Харьковской области.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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