На Харьковщине откроется онлайн-выставка о событиях афганской войны

12.02.2021 08:07

В экспозиции - фотографии, печатные издания, воспоминания участников боевых действий в Афганистане.

Кроме того, посетителям представят документы из личного фонда Ломакина, участника боевых действий в Афганистане, заместителя председателя Харьковского городского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

Выставка документов «К 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана» будет работать с 12 февраля на веб-сайте Государственного архива Харьковской области.