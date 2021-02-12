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12.02.2021  08:07   

На Харьковщине откроется онлайн-выставка о событиях афганской войны

В экспозиции - фотографии, печатные издания, воспоминания участников боевых действий в Афганистане.

Кроме того, посетителям представят документы из личного фонда Ломакина, участника боевых действий в Афганистане, заместителя председателя Харьковского городского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

Выставка документов «К 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана» будет работать с 12 февраля на веб-сайте Государственного архива Харьковской области.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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