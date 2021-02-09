Выставки детских рисунков откроются в «Бузке»

С 9 по 21 февраля в выставочном центре пройдут три выставки.
На выставке рисунка «Сияние вдохновения» в большотм зале галереи будут представлены работы детей от 4-х до 15-ти лет - учащихся художественной студии Юлии Макиевской. В экспозицию войдут детские работы, выполненные в разных техниках и жанрах.
Отдельным мероприятием, на которое приглашает посетителей галерея «Бузок», будет выставка «Города мечты» Давида Курбатова, которому 9 лет, - также ученика Юлии Макиевской. Давид с 6 лет занимается рисованием и изготовлением изделий из различных материалов, посвящая этому все свое свободное время.
В это же время в малом зале Информационно-выставочного центра «Бузок» будет экспонироваться выставка работ Виталия Сластяникова «Логотипы».
В основу этой экспозиции художник вложил слова на английском языке, зашифрованные различными способами с помощью специального шрифта. В отличие от более ранних работ этой серии, суть которых, в основном, была неоднозначной и рассчитанной на фантазию зрителя, в концепции представленного проекта автор поставил ударение на конкретный сюжет (тему) в соответствии со значением определенного слова в каждой картине.
Это шестая выставка Виталия Сластьяникова в ИВЦ «Бузок» из семи официальных.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Ночью без существенных осадков. Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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