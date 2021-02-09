Выставки детских рисунков откроются в «Бузке»

09.02.2021 13:55

С 9 по 21 февраля в выставочном центре пройдут три выставки.

На выставке рисунка «Сияние вдохновения» в большотм зале галереи будут представлены работы детей от 4-х до 15-ти лет - учащихся художественной студии Юлии Макиевской. В экспозицию войдут детские работы, выполненные в разных техниках и жанрах.

Отдельным мероприятием, на которое приглашает посетителей галерея «Бузок», будет выставка «Города мечты» Давида Курбатова, которому 9 лет, - также ученика Юлии Макиевской. Давид с 6 лет занимается рисованием и изготовлением изделий из различных материалов, посвящая этому все свое свободное время.

В это же время в малом зале Информационно-выставочного центра «Бузок» будет экспонироваться выставка работ Виталия Сластяникова «Логотипы».

В основу этой экспозиции художник вложил слова на английском языке, зашифрованные различными способами с помощью специального шрифта. В отличие от более ранних работ этой серии, суть которых, в основном, была неоднозначной и рассчитанной на фантазию зрителя, в концепции представленного проекта автор поставил ударение на конкретный сюжет (тему) в соответствии со значением определенного слова в каждой картине.

Это шестая выставка Виталия Сластьяникова в ИВЦ «Бузок» из семи официальных.