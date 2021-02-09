09.02.2021 12:03

Историю харьковской кукольной мануфактуры покажут на выставке в центре города

С 16 февраля по 1 марта в выставочном зале Центра культуры и искусства на улице Пушкинской, 62 пройдет выставка «Кукла как искусство. История и современность».

Выставка является частью благотворительного проекта «Спеши видеть красоту и делать добро».



Организаторы выставки ставят две цели. Первая: популяризировать искусство кукольничества в Харьковском регионе, рассказать об истории и традициях харьковской кукольной мануфактуры, продемонстрировать посетителям различные техники выполнения кукол.

Вторая цель, главная для организаторов: провести благотворительный аукцион и помочь семьям, в которых живут инклюзивные дети с редким генетическим заболеванием - синдромом Дюшена.



Открытие выставки состоится 16 февраля в 18:00 Вход свободный.



Время работы: с 10.00 до19.00, выходной - воскресенье.