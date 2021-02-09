Главная Новости Культура и Туризм Историю харьковской кукольной мануфактуры покажут на выставке в центре города
09.02.2021  12:03   

Историю харьковской кукольной мануфактуры покажут на выставке в центре города

С 16 февраля по 1 марта в выставочном зале Центра культуры и искусства на улице Пушкинской, 62 пройдет выставка «Кукла как искусство. История и современность».

Выставка является частью благотворительного проекта «Спеши видеть красоту и делать добро».

Организаторы выставки ставят две цели. Первая: популяризировать искусство кукольничества в Харьковском регионе, рассказать об истории и традициях харьковской кукольной мануфактуры, продемонстрировать посетителям различные техники выполнения кукол.

Вторая цель, главная для организаторов: провести благотворительный аукцион и помочь семьям, в которых живут инклюзивные дети с редким генетическим заболеванием - синдромом Дюшена.

Открытие выставки состоится 16 февраля в 18:00 Вход свободный.

Время работы: с 10.00 до19.00, выходной - воскресенье.

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.02 Культура и Туризм Выставка рисунков детей из Харькова и Цинциннати открылась в Художественном музее 04.02 Культура и Туризм В Харькове пройдет фотовыставка Владимира Оглоблина 28.01 Культура и Туризм В Муниципальной галерее открывается выставка художников-портретистов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 