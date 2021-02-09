Историю харьковской кукольной мануфактуры покажут на выставке в центре города

С 16 февраля по 1 марта в выставочном зале Центра культуры и искусства на улице Пушкинской, 62 пройдет выставка «Кукла как искусство. История и современность».
Выставка является частью благотворительного проекта «Спеши видеть красоту и делать добро».
Организаторы выставки ставят две цели. Первая: популяризировать искусство кукольничества в Харьковском регионе, рассказать об истории и традициях харьковской кукольной мануфактуры, продемонстрировать посетителям различные техники выполнения кукол.
Вторая цель, главная для организаторов: провести благотворительный аукцион и помочь семьям, в которых живут инклюзивные дети с редким генетическим заболеванием - синдромом Дюшена.
Открытие выставки состоится 16 февраля в 18:00 Вход свободный.
Время работы: с 10.00 до19.00, выходной - воскресенье.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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