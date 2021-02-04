Выставка рисунков детей из Харькова и Цинциннати открылась в Художественном музее

Презентация творческой выставки детских картин «TRANSPORT» открылась вчера, 3 февраля, в Харьковском художественном музее.
Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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