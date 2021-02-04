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04.02.2021  11:21   

Выставка рисунков детей из Харькова и Цинциннати открылась в Художественном музее

Презентация творческой выставки детских картин «TRANSPORT» открылась вчера, 3 февраля, в Харьковском художественном музее.

 
В открытии приняли участие представители Департамента международного сотрудничества горсовета и общественной организации «Партнерство городов-побратимов Харькова и Цинциннати».
 
Отметим, что выставка является совместным проектом Харькова и его города-побратима Цинциннати (США). Так, авторами работ стали ученики «Mariemonts City School» (Цинциннати) и воспитанники Харьковской специализированной школы №133 «Лицей искусств», которые продемонстрировали совместное, но особое видение нынешней тематики.
 
«В дни отмененных авиарейсов, запрещенных путешествий на поездах и автобусах, а также необходимости оставаться дома и держать дистанцию ​​с соседями и друзьями эти рисунки стали идеальным средством общения для молодых художников Харькова и Цинциннати», - подчеркнула председатель правления ОО «Партнерство городов- побратимов Харькова и Цинциннати» Ирина Бакуменко.
 
Как отметили в департаменте, проект детского творчества  между Харьковом и Цинциннати стал доброй традицией и способствует развитию межмуниципального сотрудничества.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  выставка, побратим, цинциннати, музей
 
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