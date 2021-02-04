04.02.2021 11:21

Выставка рисунков детей из Харькова и Цинциннати открылась в Художественном музее

Презентация творческой выставки детских картин «TRANSPORT» открылась вчера, 3 февраля, в Харьковском художественном музее.

В открытии приняли участие представители Департамента международного сотрудничества горсовета и общественной организации «Партнерство городов-побратимов Харькова и Цинциннати».

Отметим, что выставка является совместным проектом Харькова и его города-побратима Цинциннати (США). Так, авторами работ стали ученики «Mariemonts City School» (Цинциннати) и воспитанники Харьковской специализированной школы №133 «Лицей искусств», которые продемонстрировали совместное, но особое видение нынешней тематики.

«В дни отмененных авиарейсов, запрещенных путешествий на поездах и автобусах, а также необходимости оставаться дома и держать дистанцию ​​с соседями и друзьями эти рисунки стали идеальным средством общения для молодых художников Харькова и Цинциннати», - подчеркнула председатель правления ОО «Партнерство городов- побратимов Харькова и Цинциннати» Ирина Бакуменко.

Как отметили в департаменте, проект детского творчества между Харьковом и Цинциннати стал доброй традицией и способствует развитию межмуниципального сотрудничества.