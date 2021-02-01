01.02.2021 09:16

В Харькове пройдет фотовыставка Владимира Оглоблина

С 4 по 20 февраля в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться фотовыставка Владимира Оглоблина «От горизонта до горизонта».

По словам автора выставки, он представит свои впечатления от многолетних путешествий по различным уголкам Харьковщины.



«Харьковщина ... Удивительно поэтические, живописные места покоряют и простотой, и удивительной привлекательностью сюжета в разное время года. Эту истину открыл для себя более четверти века назад, блуждая различными путями от горизонта до горизонта, находя всегда нечто новое, неизвестное, гармоничное, или наоборот, но всегда интересно для написания светом, для фотографии. Сама фотосъемка Слобожанщины становится захватывающим приключением со всеми невероятными событиями, как охота за красотой, которая каждый раз исчезает за горизонтом», – написал Владимир Оглоблин.



Справка. Владимир Оглоблин родился в Харькове в 1954 году. Член Союза фотохудожников Украины (с 1989 г.), Член Союза Международной ассоциации профессиональных фотографов (2018). Лауреат отечественных и зарубежных выставок, конкурсов фотографии. Участник фотоэкспедиций: Африка (Марокко), Исландия, Турция, Чехия, Китай, Румыния, Грузия, Латвия, Арктика (Земля Франца-Иосифа), пустыни: Каракумы, Кызылкумы (Средняя Азия), горный массив Тянь-Шань, Якутия, Колыма , Чукотка и др. Издал более 30 книг и фотоальбомов, среди которых «Прогулки по Харькову» (2004), «Время Федецкого» (2019) и др. Провел более 30 авторских выставок фотографий различной тематики.



В рамках выставки, 11 февраля в 18.00, пройдет творческая встречу с автором. Вход по предварительной регистрации (тел. (057) 705-15-50, e-mail: [email protected], Facebook, Instagram).