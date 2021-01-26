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26.01.2021  15:49   

Муниципальная галерея возобновляет работу новой выставкой

В связи с окончанием локдауна Харьковская муниципальная галерея снова открывает свои двери для посетителей.

С 27 января по 13 февраля 2021 года харьковчане и гости города могут посетить персональную выставку известного харьковского художника Станислава Гедзевича «Гербалайф». В экспозиции будут представлены новые работы автора, написанные летом в Полтавской области.
 
Вместе с тем в галерее напомнили, что для посетителей действуют карантинные ограничения и требования:
- в помещении могут находиться не более шести человек одновременно;
- дистанция между посетителями должна составлять не менее двух метров;
- обязательное использование маски.
 
Выставка работает ежедневно с 11:00 до 19:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  выставка, гедзевич, харьков, гербалайф
 
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