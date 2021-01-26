26.01.2021 15:49

Муниципальная галерея возобновляет работу новой выставкой

В связи с окончанием локдауна Харьковская муниципальная галерея снова открывает свои двери для посетителей.

С 27 января по 13 февраля 2021 года харьковчане и гости города могут посетить персональную выставку известного харьковского художника Станислава Гедзевича «Гербалайф». В экспозиции будут представлены новые работы автора, написанные летом в Полтавской области.

Вместе с тем в галерее напомнили, что для посетителей действуют карантинные ограничения и требования:

- в помещении могут находиться не более шести человек одновременно;

- дистанция между посетителями должна составлять не менее двух метров;

- обязательное использование маски.

Выставка работает ежедневно с 11:00 до 19:00.