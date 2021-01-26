Главная Новости Культура и Туризм Выставка вытынанок Валковской детской школы искусств пройдет в Харькове
26.01.2021  10:19   

Выставка вытынанок Валковской детской школы искусств пройдет в Харькове

Открытие экспозиции состоится 26 января в 15:00 в Областном центре культуры.

Валковская районная коммунальная детская школа искусств была основана в 1997 году, сейчас на ее изобразительном и музыкальном отделениях обучаются более 300 детей. Ученики школы являются постоянными участниками выставок, победителями конкурсов и многих культурных мероприятий различных уровней. В частности, Открытого фестиваля народного искусства «Кроковеє коло» (г. Харьков), Всеукраинского конкурса «Искусство» (г. Киев), Регионального конкурса вышивки «Вижницька палітра» и многих других.

В 2017 году преподаватели школы начали собственный школьный конкурс «Украинская вышивка», в рамках которого можно было увидеть результаты художественных достижений учеников - ажурные бумажные вытынанки.

В 2021 году выставка вышивки «Кружевное чудо» гостеприимно открывает свои двери для всех желающих в Харькове. Здесь будут экспонироваться вышивки 42 учеников школы, среди сюжетов можно увидеть рождественские мотивы вертепников, животных и различные растения. Воплотить в жизнь эти кружевные истории детям помогли их творческие наставники, мастера Тимошенко Ольга, Кравченко Лилия, Николаенко Людмила и Коваль Елена.

Выставка будет работать до 24 февраля. Вход - свободный.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.01 Культура и Туризм «Художественные верлибры» Ольги Тимошенко покажут в Харькове 24.12 Культура и Туризм Выставка детских рождественских рисунков открылась в Харькове – ХООМЦКиИ 10.12 Культура и Туризм ФОТО: Открылась выставка, посвященная известному художнику-баталисту - ХГС
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 