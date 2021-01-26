Выставка вытынанок Валковской детской школы искусств пройдет в Харькове

26.01.2021 10:19

Открытие экспозиции состоится 26 января в 15:00 в Областном центре культуры.

Валковская районная коммунальная детская школа искусств была основана в 1997 году, сейчас на ее изобразительном и музыкальном отделениях обучаются более 300 детей. Ученики школы являются постоянными участниками выставок, победителями конкурсов и многих культурных мероприятий различных уровней. В частности, Открытого фестиваля народного искусства «Кроковеє коло» (г. Харьков), Всеукраинского конкурса «Искусство» (г. Киев), Регионального конкурса вышивки «Вижницька палітра» и многих других.

В 2017 году преподаватели школы начали собственный школьный конкурс «Украинская вышивка», в рамках которого можно было увидеть результаты художественных достижений учеников - ажурные бумажные вытынанки.

В 2021 году выставка вышивки «Кружевное чудо» гостеприимно открывает свои двери для всех желающих в Харькове. Здесь будут экспонироваться вышивки 42 учеников школы, среди сюжетов можно увидеть рождественские мотивы вертепников, животных и различные растения. Воплотить в жизнь эти кружевные истории детям помогли их творческие наставники, мастера Тимошенко Ольга, Кравченко Лилия, Николаенко Людмила и Коваль Елена.

Выставка будет работать до 24 февраля. Вход - свободный.