Выставка вытынанок Валковской детской школы искусств пройдет в Харькове

Открытие экспозиции состоится 26 января в 15:00 в Областном центре культуры.
Валковская районная коммунальная детская школа искусств была основана в 1997 году, сейчас на ее изобразительном и музыкальном отделениях обучаются более 300 детей. Ученики школы являются постоянными участниками выставок, победителями конкурсов и многих культурных мероприятий различных уровней. В частности, Открытого фестиваля народного искусства «Кроковеє коло» (г. Харьков), Всеукраинского конкурса «Искусство» (г. Киев), Регионального конкурса вышивки «Вижницька палітра» и многих других.
В 2017 году преподаватели школы начали собственный школьный конкурс «Украинская вышивка», в рамках которого можно было увидеть результаты художественных достижений учеников - ажурные бумажные вытынанки.
В 2021 году выставка вышивки «Кружевное чудо» гостеприимно открывает свои двери для всех желающих в Харькове. Здесь будут экспонироваться вышивки 42 учеников школы, среди сюжетов можно увидеть рождественские мотивы вертепников, животных и различные растения. Воплотить в жизнь эти кружевные истории детям помогли их творческие наставники, мастера Тимошенко Ольга, Кравченко Лилия, Николаенко Людмила и Коваль Елена.
Выставка будет работать до 24 февраля. Вход - свободный.
Сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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