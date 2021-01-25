25.01.2021 13:35

«Художественные верлибры» Ольги Тимошенко покажут в Харькове

Выставка художественной керамики и шерстяной акварели пройдет в областном центре культуры и искусства с 26 января по 10 февраля. Вход - свободный.



//kharkivoda.gov.ua

На выставке всех желающих ждут украинские казаки и хозяюшки, домашние животные и фантастические звери, характерные для сюжетов валковской керамики. У каждого персонажа своя уникальная роль в мире войлочных пейзажей автора.

«Исследовать и заниматься Валковской керамикой Ольга Тимошенко начала в 1996 году, когда она как молодой специалист пришла преподавателем в Валковскую школу искусств и познакомилась с Заслуженным мастером народного творчества Украины Борисом Цыбульником. Для нее он стал наставником и человеком, творческий путь которого вдохновляет открывать себя, - рассказывают организаторы выставки. - Борис Николаевич показал юной мастерице особенности изготовления глиняной игрушки под названием Валковский свисток. Так началась новая страница в творческой деятельности Ольги, где художественная керамика занимает одно из главных мест».



За это время мастер освоила и другие направления народного искусства: писанки, куклы-мотанки, а также валяние. Каждую свою работу она выполняет войлоком в технике «а-ля прима», то есть за один-два сеанса, и таким образом в ее коллекции рождается новый войлочный пейзаж, «шерстяная Вселенная» для ее керамических героев.



Сегодня Ольга, будучи членом Национального союза мастеров народного искусства Украины, членом Харьковского клуба писанкарства им. Овчаренко, является аттестованным мастером по гончарству. Она продолжает преподавать в школе искусств г. Валки, с 2017 года теперь еще и как директор этой школы.



Любовь и особое отношение к родной валковской земле позволили воплотить давнюю мечту и сделать Валковский свисток известным: в 2020 году Ольга совместно со специалистами КУ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» исследовали и записали на скрижалях нематериального культурного наследия Украины «Искусство изготовления звуковой глиняной игрушки-забавы Валковский свисток».