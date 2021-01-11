Главная Новости Культура и Туризм Харьковские локации победили в туристическом конкурсе «SafeTravels»
11.01.2021  15:19   

Харьковские локации победили в туристическом конкурсе «SafeTravels»

Подведены итоги Всеукраинского конкурса «SafeTravels Contest 2020», в котором принимали участие туристические объекты: гостиницы, туроператоры, аэропорты, туристические аттракции и пр.

Как сообщили сегодня, 11 января 2021 года, в Департаменте международного сотрудничества, победа в конкурсе предоставляет бизнесу возможность использования специально разработанного знака «SafeTravels», с помощью которого туристы могут идентифицировать безопасные локации, достопримечательности и компании по всему миру как отвечающие мировым протоколам здравоохранения и гигиены.
 
По результатам конкурса, который прошел в декабре 2020 года, харьковские предприятия туристической отрасли стали победителями в следующих категориях: гостиницы и места размещения - «Hotel & SPA NEMO with dolphins», ООО «Харьков Палас»; туристические аттракции - Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, арт-завод «Механика. Иная Земля»; аэропорты - Международный аэропорт «Харьков».
 
Как отметили в департаменте, наличие специального знака «SafeTravels» у этих объектов свидетельствует о том, что они адаптированы и готовы работать во время пандемии COVID-19, а харьковчане и гости города Харькова могут чувствовать себя там в безопасности.
 
Справка. Конкурс «SafeTravels Contest 2020» был инициирован Национальной туристической организацией Украины с целью содействия реализации Глобальной инициативы Всемирного совета по путешествиям и туризму «SafeTravels» и уменьшения негативных последствий распространения пандемии COVID-19 на сферу туризма страны.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  safetravels contest 2020, победа, харьков
 
Версия для печати
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 