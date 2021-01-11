11.01.2021 15:19

Харьковские локации победили в туристическом конкурсе «SafeTravels»

Подведены итоги Всеукраинского конкурса «SafeTravels Contest 2020», в котором принимали участие туристические объекты: гостиницы, туроператоры, аэропорты, туристические аттракции и пр.

Как сообщили сегодня, 11 января 2021 года, в Департаменте международного сотрудничества, победа в конкурсе предоставляет бизнесу возможность использования специально разработанного знака «SafeTravels», с помощью которого туристы могут идентифицировать безопасные локации, достопримечательности и компании по всему миру как отвечающие мировым протоколам здравоохранения и гигиены.

По результатам конкурса, который прошел в декабре 2020 года, харьковские предприятия туристической отрасли стали победителями в следующих категориях: гостиницы и места размещения - «Hotel & SPA NEMO with dolphins», ООО «Харьков Палас»; туристические аттракции - Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, арт-завод «Механика. Иная Земля»; аэропорты - Международный аэропорт «Харьков».

Как отметили в департаменте, наличие специального знака «SafeTravels» у этих объектов свидетельствует о том, что они адаптированы и готовы работать во время пандемии COVID-19, а харьковчане и гости города Харькова могут чувствовать себя там в безопасности.

Справка. Конкурс «SafeTravels Contest 2020» был инициирован Национальной туристической организацией Украины с целью содействия реализации Глобальной инициативы Всемирного совета по путешествиям и туризму «SafeTravels» и уменьшения негативных последствий распространения пандемии COVID-19 на сферу туризма страны.