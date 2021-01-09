09.01.2021 16:03

Украинский культурный фонд: стартовал конкурс проектов уличной культуры

Стартовал прием заявок на гранты.

Украинский культурный фонд вместе с ОО «Центр уличных культур» проводят прием заявок на конкурс проектов уличной культуры.

Общий бюджет лота в 10 миллионов гривен будет распределен между лучшими идеями со всей страны (от 100 тыс. до 700 тыс. грн на один проект).

Форматы проектов могут быть разными: от видеороликов и граффити до фестивалей и концертов уличных культур. Организаторы до 15 января ждут онлайн-заявок от представителей брейкинга, хип-хопа, паркура, стрит футбола и стритбола, скейтеров и роллеров, стрит воркаутеров, стрит дэнсеров и других участников уличной культуры.

Соучредитель «Центра уличных культур» Егор Матюхин объясняет: «Я начинал как би-бой еще в конце 1990-х, когда нас отовсюду гоняли. Я не мог себе представить, что однажды государство будет поддерживать уличную культуру. Даже в Европе уличная культура получает поддержку в рамках больших культурных программ. А в Украине мы в партнерстве с УКФ создали отдельную программу уличной культуры и наши коллеги из Европы нам теперь по-доброму завидуют. Это большой шанс для сообществ street culture из разных уголков Украины пропагандировать уличную культуру и изменить свои города. Многие мечтают устроить фестиваль, построить урбан-парк или, например, создать подкаст об уличных культурах. Теперь все это возможно».

Авторов лучших заявок пригласят к обучению, где помогут превратить идеи в проекты. Обучение необходимо, потому что даже лучшие идеи от опытных команд сталкиваются с трудностями при работе с грантовыми заявками, официальными документами, переговорами с местными властями. «Всему научат и помогут наши менторы», - успокаивает Егор Матюхин.

Предпочтение в конкурсе будут отдавать идеям, которые:

- утверждают практики уличных культур в Украине как неотъемлемую составляющую развития молодежи, способствуют ее культурному и личностному становлению и самовыражению;

- интегрируют молодежь через уличные культуры в общественную жизнь и обеспечивают альтернативный культурный досуг;

- популяризируют уличные культуры среди сообщества - публичные события, фестивали и тому подобное.

Срок подачи анкет - до 15 января. Для участия необходимо заполнить бланк заявления. В общем, график такой:

1 - 12 февраля: обучение авторов лучших идей;

15 февраля - 12 марта: представление участниками аппликационных пакетов;

1 марта - 3 мая: конкурсный отбор проектов;

1 июня - 8 ноября: реализация проектов с момента подписания Договора о предоставлении гранта, включая представлению отчетности.