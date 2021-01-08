В Харькове проходит онлайн-фестиваль вертепов: ПРОГРАММА

V Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест» состоится с 8 по 10 января под лозунгом «Вертеп UnLock!».
В течение трех дней фестиваль будет транслироваться на главной странице Вертеп-платформы.
Программа фестиваля
8 января
14:00 Старт Вертеп-феста в Интернете.
14:30 - 18:00 Трансляция видеороликов участников фестиваля (вертепы + колядки).
18:00 - 19:30 Колядка-Батл (прямое включение)
19:30 - 20:00 Заключительное вечернее видео
9 января
12:55 - 13:15 Акция «Нова радість стала»
13:15 - 18:00 Трансляция видеороликов участников фестиваля (вертепы + колядки).
18:00 - 19:30 Колядка-Батл (четвертьфинал; прямое включение)
19:30 - 20:00 Заключительное вечернее видео
10 января
15:00 - 18:00 Этновечерницы + Колядка-Батл (прямая трансляция)
15:00 - 16:00 Колядка-Батл (полуфинал, прямая трансляция)
16:00 - 17:00 Этновечерницы (рассказы о традиционных блюдах, традиции разных национальностей)
17:00 - 18:00 Колядка-Батл (финал, прямая трансляция)
18:00 - 18:10 Официальное завершение Вертеп-Феста 2021!
18:10 Трансляция всех видеороликов
Также на на «Вертеп-платформе» работает страница «Рождественская мастерская» с мастер-классами от участников по созданию рождественских украшений и блюд.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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