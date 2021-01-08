В Харькове проходит онлайн-фестиваль вертепов: ПРОГРАММА

08.01.2021 12:03

V Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест» состоится с 8 по 10 января под лозунгом «Вертеп UnLock!».

В течение трех дней фестиваль будет транслироваться на главной странице Вертеп-платформы.

Программа фестиваля



8 января



14:00 Старт Вертеп-феста в Интернете.



14:30 - 18:00 Трансляция видеороликов участников фестиваля (вертепы + колядки).



18:00 - 19:30 Колядка-Батл (прямое включение)



19:30 - 20:00 Заключительное вечернее видео



9 января



12:55 - 13:15 Акция «Нова радість стала»



13:15 - 18:00 Трансляция видеороликов участников фестиваля (вертепы + колядки).



18:00 - 19:30 Колядка-Батл (четвертьфинал; прямое включение)



19:30 - 20:00 Заключительное вечернее видео



10 января



15:00 - 18:00 Этновечерницы + Колядка-Батл (прямая трансляция)



15:00 - 16:00 Колядка-Батл (полуфинал, прямая трансляция)



16:00 - 17:00 Этновечерницы (рассказы о традиционных блюдах, традиции разных национальностей)



17:00 - 18:00 Колядка-Батл (финал, прямая трансляция)



18:00 - 18:10 Официальное завершение Вертеп-Феста 2021!



18:10 Трансляция всех видеороликов

Также на на «Вертеп-платформе» работает страница «Рождественская мастерская» с мастер-классами от участников по созданию рождественских украшений и блюд.