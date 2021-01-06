Фестиваль вертепов в Харькове в этом году пройдет онлайн

06.01.2021 12:31

V Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест» состоится с 8 по 10 января под лозунгом «Вертеп UnLock!».

В течение трех фестивальных дней сайт мероприятия превратится в Вертеп-платформу. Она даст зрителям возможность присоединиться к прямым трансляциям ключевых событий фестиваля.

Участие в фестивале примут команды из разных регионов Украины, среди которых - Харьковская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Днепропетровская области. К ним присоединятся и участники из других стран: Норвегии, Италии, Польши, Эстонии.

Новинкой этого года станет колядка-батл, который пройдет в прямой трансляции в течение трех фестивальных дней на главной странице Вертеп-платформы. Его проведут среди команд, первыми заявивших о своем желании принять в нем участие: из Луганской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Ровенской областей и даже из Италии. Участникам предстоит доказать, что именно они лучшие колядники. Команду-победителя определит жюри «Вертеп-феста». В его состав, кроме организаторов фестиваля, войдут победители популярных талант-шоу, участники Творческого патриотического объединения «Музыкальный батальон» волонтерской организации Help Army - певцы Александр Кварта, Иван Ганзера и группа «Триода».

В рамках фестиваля состоятся ключевые мероприятия: традиционная акция одновременного пения колядки «Нова радість стала», без которой уже невозможно представить «Вертеп-фест», и фольклорная вечеринка «Етновечорниці» с участием представителей этнических сообществ Украины.

Уже сейчас на «Вертеп-платформе» заработала страница «Рождественская мастерская» с мастер-классами от участников по созданию рождественских украшений и блюд.

Справка. Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов был основан в Харькове в 2017 году Благотворительным фондом «Харьков с тобой». С тех пор он каждый год собирает участников из всех уголков Украины - представителей вертепных театров, колядников, фольклорно-театральных коллективов, любительских объединений.

Ключевые события первого дня – вертепное шествие в центре города и акция по одновременному исполнению колядки «Нова радість стала». Впервые в 2017-м ее поддержали в трех городах страны, а с 2018 года она уже стала международной. В 2020 году к акции присоединились 56 городов Украины, а также Нидерландов, Польши и Эстонии.

Затем в течение дня выступления коллективов проходят на площадках в разных уголках города.

С 2019 года на второй день мероприятия проводится фестиваль культур «Етновечорниці». Вместе с коллективами «Вертеп-феста» в нем принимали участие представители восьми этнических сообществ Харькова: армянского, азербайджанского, казахского, таджикского, грузинского, башкирского, немецкого и греческого.