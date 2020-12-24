24.12.2020 08:16

Выставка детских рождественских рисунков открылась в Харькове – ХООМЦКиИ

С 24 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться выставка художественных работ учеников и преподавателей Харьковской детской художественной школы № 2 имени П. А. Левченко «Рождественский подарок Слобожанщине».



// cultura.kh.ua

Выставка посвящена 45-летию со дня основания учебного заведения.



В экспозицию вошли более 100 работ учащихся ХДХШ № 2 им. П. А. Левченко последних лет.

«Их авторам от 6 до 17 лет. И выполнены они в разных техниках, в мастерских разных преподавателей. Но в единую экспозицию их объединяет непременно хороший, яркий, глубокий, неожиданный мир детских грез, фантазии и счастья, который непременно одарит посетителей положительными эмоциями и приблизит к такому ближнего и дальнего света, из которого мы все вышли. Нашего мира. Мира детства», – сообщили отрагниаторы выставки.



Выставка будет работать с понедельника по пятницу, 11:00-19:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).