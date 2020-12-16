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16.12.2020  12:32   

В Харькове стартовал всеукраинский конкурс молодых композиторов – KMF

Начался прием работ-композиций на участие во Втором Всеукраинском конкурс молодых композиторов имени Бориса Лятошинского.


//kharkivmusicfest.com

Конкурс молодых композиторов посвящен памяти выдающегося украинского композитора Бориса Лятошинского, 125-я годовщина со дня рождения которого отмечается в 2020 году.

Он проводится в рамках Международного фестиваля «Kharkiv Music Fest-2020», который пройдет в Харькове с 7 по 25 апреля 2021, а его финалисты примут участие в гала-концерте фестиваля.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Украины, которым на время его проведения исполнится не более 17 полных лет в младшей группе и 18-33 года – в старшей, соответственно.

Состав жюри конкурса многонациональный, в него вошли ведущий педагог по композиции из Польши Еуґениуш Кнапик, композитор Александр Щетинский (Харьков), педагог Александр Гринберг (Дюссельдорф, Германия), руководитель муниципального Камерного хора «Киев» Николай Гобдич, и педагог Алла Загайкевич (Киев).

Как и в прошлом году, для членов жюри участники будут анонимными – все работы подаются под псевдонимами, поэтому наличие каких-либо сведений в нотных материалах, которые в дальнейшем передаются на рассмотрение жюри, можно считать нарушением правил конкурса и участник будет дисквалифицирован.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-форму заявки участия в конкурсе:

В этом году увелисен призовойй онд конкурса: для победителей предусмотрены денежные премии от 200 до 500 евро в младшей группе и от 500 до 1000 евро – в старшей.

С подробной информацией об условиях конкурса можно ознакомиться здесь.

 

Тэги:  конкурс, харьков, kharkiv music fest
 
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