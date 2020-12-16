Автор памятника влюбленным покажет свои работы в Нью-Йорке - РЕДПОСТ

16.12.2020 11:15

Харьковский скульптор Дмитрий Ив стал финалистом международного конкурса Chelsea International Fine Art Competition. Две его работы «Военное детство» и «Адам и Ева» попали в финал международного конкурса. Выставка работ пройдет в галерее "Agora" в Нью-Йорке в феврале 2021 года.

Скульптура «Военное детство» представляет собой детскую игрушку, плюшевого мишку, сделанного из колючей проволоки. Создание работы заняло около месяца. Высота «игрушки» более метра, весит она 10 килограмм. По словам автора, таким образом он пытается донести месседж российскому президенту Путину о развязанной им войне на Донбассе.

«Политические амбиции российского президента уже забрали тысячи жизней взрослых, а у тысяч детей отняли детство. Именно поэтому в качестве символа был выбран образ плюшевого медвежонка. Но сделан он из колючей проволоки, к которой больно прикоснуться…», — говорит Дмитрий Ив.

«Адам и Ева» — это нестандартная интерпретация классического библейского сюжета. «Адам уже проснулся и смотрит на этот мир удивленными и испуганными глазами. Ева еще спит. На яблоке есть небольшое отверстие, как от червяка, это незримое напоминание о змее. Скульптура кинетична, если ее слегка толкнуть, то некоторое время она будет шататься», — рассказывает автор.

Справка. Дмитрий Ив попал в ТОП-20 лучших арт-персон 2020 года, по версии мирового фонда Челси и галерей Agora (Нью-Йорк, Лондон,Токио). Это не первая его победа в международных конкурсах. В 2009 году в Италии, он выиграл конкурс на изготовление памятника итальянцам, воевавшим против фашизма. Вторую награду скульптор получил в 2015-м на фестивале современного искусства Passion for freedom в Лондоне. Работы мастера есть в коллекции французской певицы Патрисии Каас.

Харьковчанам Дмитрий Ив известен, в первую очередь, как автор памятника влюбленным на площади Архитекторов. Он является автором более 20 фигур из искусственной травы (топиар), которые украшают парки и скверы Харькова, а также фонтана «Облако» в Саржином Яру. Сейчас харьковский скульптор работает над эскизным проектом для Ватикана.