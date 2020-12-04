Главная Новости Культура и Туризм Спектакль ХНАТОБа получил диплом всеукраинского фестиваля (ФОТО)
04.12.2020  09:21   

Спектакль ХНАТОБа получил диплом всеукраинского фестиваля (ФОТО)

Спектакль «Любовь к трем апельсинам» получил диплом III-го Всеукраинского фестиваля-премии GRA «Лучший спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла».


// ХНАТОБ/СХІД OPERA

Награждение прошло 3 декабря в Киеве, сообщили на официальной странице ХНАТОБ/СХІД OPERA в Faacebook.

«Вітаємо коллектив театру, диригента - постановника, заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Морозова, режисера - постановника, заслуженого діяча мистецтв України Армена Калояна, хормейстера - постановника, заслуженого діяча мистецтв України Олексія Чернікіна, художницю- постановницю Алію Байтенову, хореограф-постановницю Олену Пуль та всю творчу групу вистави "Любов до трьох апельсинів"!», – говорится в сообщении.

 

Тэги:  хнатоб, схід опера, любовь к трем апельсинам, диплом, фестиваль, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 Культура и Туризм Двум харьковчанам присвоено звание заслуженного деятеля искусств Украины (Горсовет) 29.09 Культура и Туризм ФОТО: Для харьковчан провели экскурсии в рамках Дней европейского наследия (Горсовет) 22.09 Культура и Туризм Закулистья ХНАТОБа и филармонии покажут на бесплатных экскурсиях (ХГС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 