Спектакль ХНАТОБа получил диплом всеукраинского фестиваля (ФОТО)

Спектакль «Любовь к трем апельсинам» получил диплом III-го Всеукраинского фестиваля-премии GRA «Лучший спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла».
Награждение прошло 3 декабря в Киеве, сообщили на официальной странице ХНАТОБ/СХІД OPERA в Faacebook.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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