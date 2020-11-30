30.11.2020 09:28

В харьковской галерее пройдет выставка акварельных пейзажей (ХООМЦКиИ)

С 3 по 19 декабря в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка Анны Савве «Живописный дивертисмент».



cultura.kh.ua

Большую часть выставки составят акварельные натюрморты.

По словам организаторов, «манерой письма Анна интерпретирует знаковые полотна Ван Гога, а декоративные композиции, являеющиеся, безусловно, украшением выставки, создает как по рекомендациям французских художников-декораторов стиля l-аrt-nouveau».



Анна Савве – студентка 4 курса Харьковской государственной академии дизайна и искусств по специализации графика. Участница областных, всеукраинских и зарубежных выставок. Выставочную деятельность начала с 2015 года.

Выставка будет работать с понедельника по пятницу, 11:00 - 19:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).