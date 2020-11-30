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30.11.2020  09:28   

В харьковской галерее пройдет выставка акварельных пейзажей (ХООМЦКиИ)

С 3 по 19 декабря в галерее «Мистецтво Слобожанщины» будет экспонироваться персональная выставка Анны Савве «Живописный дивертисмент».


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Большую часть выставки составят акварельные натюрморты.

По словам организаторов, «манерой письма Анна интерпретирует знаковые полотна Ван Гога, а декоративные композиции, являеющиеся, безусловно, украшением выставки, создает как по рекомендациям французских художников-декораторов стиля l-аrt-nouveau».

Анна Савве – студентка 4 курса Харьковской государственной академии дизайна и искусств по специализации графика. Участница областных, всеукраинских и зарубежных выставок. Выставочную деятельность начала с 2015 года.

Выставка будет работать с понедельника по пятницу, 11:00 - 19:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Источник:   ХООМЦКиИ
 Тэги:  выставка, харьков
 
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