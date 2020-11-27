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27.11.2020  09:37   

Фильм о Голодоморе покажут в харьковской галерее (ХООМЦКиИ)

В связи с карантинными требованиями вход по записи и ограничен.


//Facebook

27 ноября в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» к Дню памяти жертв голодоморов состоится показ фильма «Голод 33» (1991 г.., Реж. Олег Янчук).

Фильм «Голод 33» - первый художественный фильм о искусственный голод 1932-1933 годов, снятый по мотивам повести Василия Барки «Желтый князь». Несмотря на урожайный год, у людей отбирали все запасы, а кроме того - всю еду и скот, аргументируя это созданием «колхозов». Впоследствии, когда у людей не осталось ничего, они начали искать остатки семян на полях, и вышел закон о колосках, за которые был расстрел. Поэтому люди ели сорняки и мышей, а затем начал происходить каннибализм. В сюжете ленты в центре этой трагедии оказалась обычная крестьянская семья - дети, отец и жена и их старая мать, вскоре начала нести от голода первые потери. А трагедию эту зритель увидит глазами маленького голодного ребенка.

В галерее уточнили, что из-за карантина количество посетителей мероприятия не должна превышать 15 человек.

Вход по предварительной записи по телефону: (057) 7051550 и через электронные ресурсы галереи: e-mail: ob[email protected]; Facebook, Instagram.

Тэги:  мистецтво слобожанщины, харьков, фильм, голодомор
 
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