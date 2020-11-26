26.11.2020 17:22
Как голосовать на Детском Евровидении-2020 (Суспільне)
29 ноября состоится Детский песенный конкурс Евровидение, на котором зрители будут выбирать победителя онлайн. Украина может голосовать за своего участника!
corp.suspilne.media
Голосование за победителя начинается в 21:00 27 ноября
. На официальном сайте Детского Евровидения
можно посмотреть песни всех участников и отдать свой голос за трех исполнителей. Голосование закрывается в воскресенье, 29 ноября
, перед прямой трансляцией конкурса и откроется еще раз на 15 мин после завершения всех выступлений.
Представитель Украины на «Детском Евровидении-2020» Александр Балабанов выступит под номером 11 с песней «Открывай». Это стало известно после того, как в понедельник, 23 ноября, в Польше в онлайн-режиме стартовала церемония открытия «Детского Евровидения-2020», во время которой состоялось традиционное жеребьевки.
Участники песенного конкурса выступят в следующем порядке:
-
Susan (Германия)
-
Karakat Bashanova (Казахстан)
-
Unity (Нидерланды)
-
Petar Aničić (Сербия)
-
Arina Pehtereva (Беларусь)
-
Ala Tracz (Польша)
-
Sandra Gadelia (Грузия)
-
Chanel Monseigneur (Мальта)
-
Sofia Feskova (Россия)
-
Soleá (Испания)
-
Oleksandr Balabanov (Украина)
-
Valentina (Франция)
Голоса зрителей определяют 50% результата, вторую половину - решает жюри. Победит один из 12-ти участников, который наберет наибольшее количество баллов. Победителя конкурса объявят в воскресенье, 29 ноября.
Уже скоро зрители телеканала UA: ПЕРШИЙ
смогут увидеть выступление Александра Балабанова и других участников Детского Евровидения-2020.