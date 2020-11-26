26.11.2020 17:22

Как голосовать на Детском Евровидении-2020 (Суспільне)

29 ноября состоится Детский песенный конкурс Евровидение, на котором зрители будут выбирать победителя онлайн. Украина может голосовать за своего участника!



corp.suspilne.media

21:00 27 ноября. На официальном 29 ноября, перед прямой трансляцией конкурса и откроется еще раз на 15 мин после завершения всех выступлений. Голосование за победителя начинается в. На официальном сайте Детского Евровидения можно посмотреть песни всех участников и отдать свой голос за трех исполнителей. Голосование закрывается в воскресенье,, перед прямой трансляцией конкурса и откроется еще раз на 15 мин после завершения всех выступлений.

Представитель Украины на «Детском Евровидении-2020» Александр Балабанов выступит под номером 11 с песней «Открывай». Это стало известно после того, как в понедельник, 23 ноября, в Польше в онлайн-режиме стартовала церемония открытия «Детского Евровидения-2020», во время которой состоялось традиционное жеребьевки.

Участники песенного конкурса выступят в следующем порядке:

Susan (Германия)

Karakat Bashanova (Казахстан)

Unity (Нидерланды)

Petar Aničić (Сербия)

Arina Pehtereva (Беларусь)

Ala Tracz (Польша)

Sandra Gadelia (Грузия)

Chanel Monseigneur (Мальта)

Sofia Feskova (Россия)

Soleá (Испания)

Oleksandr Balabanov (Украина)

Valentina (Франция)

Голоса зрителей определяют 50% результата, вторую половину - решает жюри. Победит один из 12-ти участников, который наберет наибольшее количество баллов. Победителя конкурса объявят в воскресенье, 29 ноября.