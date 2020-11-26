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26.11.2020  17:22   

Как голосовать на Детском Евровидении-2020 (Суспільне)

29 ноября состоится Детский песенный конкурс Евровидение, на котором зрители будут выбирать победителя онлайн. Украина может голосовать за своего участника!


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Голосование за победителя начинается в 21:00 27 ноября. На официальном сайте Детского Евровидения можно посмотреть песни всех участников и отдать свой голос за трех исполнителей. Голосование закрывается в воскресенье, 29 ноября, перед прямой трансляцией конкурса и откроется еще раз на 15 мин после завершения всех выступлений.
 
Представитель Украины на «Детском Евровидении-2020» Александр Балабанов выступит под номером 11 с песней «Открывай». Это стало известно после того, как в понедельник, 23 ноября, в Польше в онлайн-режиме стартовала церемония открытия «Детского Евровидения-2020», во время которой состоялось традиционное жеребьевки.
 
Участники песенного конкурса выступят в следующем порядке:
 
  • Susan (Германия)
  • Karakat Bashanova (Казахстан)
  • Unity (Нидерланды)
  • Petar Aničić (Сербия)
  • Arina Pehtereva (Беларусь)
  • Ala Tracz (Польша)
  • Sandra Gadelia (Грузия)
  • Chanel Monseigneur (Мальта)
  • Sofia Feskova (Россия)
  • Soleá (Испания)
  • Oleksandr Balabanov (Украина)
  • Valentina (Франция)
 
Голоса зрителей определяют 50% результата, вторую половину - решает жюри. Победит один из 12-ти участников, который наберет наибольшее количество баллов. Победителя конкурса объявят в воскресенье, 29 ноября.
 
Уже скоро зрители телеканала UA: ПЕРШИЙ смогут увидеть выступление Александра Балабанова и других участников Детского Евровидения-2020.
Источник:   Суспільне
 Тэги:  евровидение, александр балабанов, конкурс
 
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