18.11.2020 18:20

В Мистецтве Слобожанщины открылась выставка памяти мастера декораций ТЮЗа

Выставка графики и живописи «Поэтика пейзажа» памяти харьковского художника Афанасия Ковенева экспонируется в галерее «Мистецтво Слобожанщины» до 28 ноября.



// culturа.kh.ua

Афанасий Максимович Ковенев, который более 40 лет работал художником-бутафором в Харьковском театре для детей и юношества, был настоящим мастером своего дела. Его яркие декорации были украшением многих спектаклей, и дарили радость детям не одного поколения.



Еще одной страстью, кроме работы в театре, для Афанасия Ковенева были путешествия. Объехав много прекрасных мест Украины и СССР, он вдохновлялся природным разнообразием, которое видел на своем пути: таинственные леса, монументальные горы, тихие сельские реки ... Но во всех работах, даже в тех, где природа изображена в своем величии и стихии, чувствуется мягкость, лиричность, тонкий и внимательный подход, уважительное отношение к природе, желание познакомиться с ней поближе, открыться ей.



Афанасий Максимович любил экспериментировать с живописными и графическими техниками, поэтому в экспозиции выставки представлены не только масляная живопись, акварель, пастель, но и их авторские сочетания. Работы отличаются гармонией цветов, интересными композиционными решениями и ярким эмоциональным наполнением.



«Хотя художник писал в основном пейзажи, их можно считать одновременно и автопортретами, потому что Афанасий Максимович вкладывал в них те внутренние ощущения и переживания, которые, порой, было сложно выразить вербально. Это были не только впечатление от окружающей красоты, а и путешествия в глубь собственного мира», – рассказывают организаторы выставки.