В Мистецтве Слобожанщины открылась выставка памяти мастера декораций ТЮЗа

Выставка графики и живописи «Поэтика пейзажа» памяти харьковского художника Афанасия Ковенева экспонируется в галерее «Мистецтво Слобожанщины» до 28 ноября.
Афанасий Максимович Ковенев, который более 40 лет работал художником-бутафором в Харьковском театре для детей и юношества, был настоящим мастером своего дела. Его яркие декорации были украшением многих спектаклей, и дарили радость детям не одного поколения.
Еще одной страстью, кроме работы в театре, для Афанасия Ковенева были путешествия. Объехав много прекрасных мест Украины и СССР, он вдохновлялся природным разнообразием, которое видел на своем пути: таинственные леса, монументальные горы, тихие сельские реки ... Но во всех работах, даже в тех, где природа изображена в своем величии и стихии, чувствуется мягкость, лиричность, тонкий и внимательный подход, уважительное отношение к природе, желание познакомиться с ней поближе, открыться ей.
Афанасий Максимович любил экспериментировать с живописными и графическими техниками, поэтому в экспозиции выставки представлены не только масляная живопись, акварель, пастель, но и их авторские сочетания. Работы отличаются гармонией цветов, интересными композиционными решениями и ярким эмоциональным наполнением.
«Хотя художник писал в основном пейзажи, их можно считать одновременно и автопортретами, потому что Афанасий Максимович вкладывал в них те внутренние ощущения и переживания, которые, порой, было сложно выразить вербально. Это были не только впечатление от окружающей красоты, а и путешествия в глубь собственного мира», – рассказывают организаторы выставки.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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