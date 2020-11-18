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18.11.2020  14:31   

Киновечера имени Довженко пройдут в Харькове

Областной центр культуры и искусства открывает киноклуб.


//kharkivoda.gov.ua

Киноклуб будет работать по четвергам в 18:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62. Вход – свободный.

Первый кинопоказ пройдет 19 ноября фильмом Александра  Довженко «Земля».

«Демонстрация культового фильма, о котором все слышали, и никто не видел, одна из двенадцати лучших кинолент всех времен. Автор - человек, который жил в Харькове. Черно-белая легенда в сопровождении живого тапера», - так анонсируют событие организаторы.

По их словам, каждый четверг, пока будут позволять санитарно-эпидемиологические нормы, клуб будет собираться для показа классического, отечественного, иностранного, современного, короткометражного, анимационного, документального - одним словом, очень разного, но всегда только качественное кино.

«Но главное: мы будем говорить о нем, о том, как это снято», – утверждают организаторы.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  центр культуры, киновечер, довженко, харьков
 
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