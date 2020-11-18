Киновечера имени Довженко пройдут в Харькове

Областной центр культуры и искусства открывает киноклуб.
Киноклуб будет работать по четвергам в 18:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62. Вход – свободный.
Первый кинопоказ пройдет 19 ноября фильмом Александра Довженко «Земля».
«Демонстрация культового фильма, о котором все слышали, и никто не видел, одна из двенадцати лучших кинолент всех времен. Автор - человек, который жил в Харькове. Черно-белая легенда в сопровождении живого тапера», - так анонсируют событие организаторы.
По их словам, каждый четверг, пока будут позволять санитарно-эпидемиологические нормы, клуб будет собираться для показа классического, отечественного, иностранного, современного, короткометражного, анимационного, документального - одним словом, очень разного, но всегда только качественное кино.
«Но главное: мы будем говорить о нем, о том, как это снято», – утверждают организаторы.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
19 ноября на Харьковщине ожидается сухая и морозная погода под влиянием гребня мощного антициклона с центром над Западным Казахстаном.
Ежегодно в среду третьей недели ноября отмечать День географических информационных систем, или День ГИС.
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