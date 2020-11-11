Главная Новости Культура и Туризм «За гранью романтики»: в Харькове пройдет мероприятие с участием гостей из Германии и США (ХОГА)
11.11.2020  17:37   

«За гранью романтики»: в Харькове пройдет мероприятие с участием гостей из Германии и США (ХОГА)

Молодежный оркестр «Слобожанский» приглашает на концерт симфонической музыки.


//kharkivoda.gov.ua
Гостей концерта ждут самые яркие произведения классиков - Бетховена, Брамса и Моцарта в новом звучании от дирижера Даниила Австриха, кларнетиста Сергея Двориченко и Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».
 
Начало мероприятия: 13 ноября в 18:30. Место проведения: Дом Алчевских (ул. Жен Мироносиц, 13).
 
Концерт состоится с наполненностью зала не более 50% и соблюдением всех карантинных норм.
 
Справка. Дирижер Даниил Австрих (Германия) получил мировое признание как скрипач-виртуоз. Но в прошлом году концертом в Харькове началась его дирижерская карьера. Присущее маэстро глубокое чувство музыки и высокий профессионализм стали главными предпосылками его популярности уже в качестве дирижера.
 
Сергей Дворниченко, кларнет (США) - лауреат многочисленных международных конкурсов, выпускник Оберлинской консерватории и Йельского университета, преподаватель кларнета в East-West Music School и Luzerne Music Center (New York).
Источник:   ХОГА
 Тэги:  концерт, слобожанский, харьков
 
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