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02.11.2020  15:19   

Для харьковчан организовали социальную экскурсию в Шаровку (Горсовет)

Социальная экскурсия прошла 30 октября 2020 года для взрослых и детей из общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА».


//city.kharkov.ua
Экскурсанты ознакомились с историей становления и развития города Харькова, услышали легенды и по-новому открыли для себя городскую архитектуру. Также они посетили дворцово-парковый комплекс «Шаровка», где узнали историю дворца, а дети смогли проверить акустику бального зала, спев украинские песни.
 
Напомним, что социальные экскурсии для жителей города Харькова, в рамках выполнения Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2018-2020 годы, организовывает Департамент международного сотрудничества.
 
За три года было проведено более 40 экскурсий для представителей социально незащищенных слоев населения. За это время экскурсантами стали более 2 тыс. человек льготных категорий: малообеспеченные семьи с детьми, дети-сироты, граждане с инвалидностью, дети из многодетных семей, дети семей переселенцев и участников АТО/ООС, пенсионеры, ветераны и т. д.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  социальная экскурсия, шаровка, харьков, многодетные
 
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