02.11.2020 12:55

В украинской Википедии начался конкурс ВикиХарьковщина-2020

Ежегодный конкурс статей и фотографий «ВикиХарьковщина-2020» стартовал 1 ноября и продлится месяц, до 30 ноября.



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Конкурс проводится для сотрудников и пользователей публичных библиотек Харьковской области уже третий год продряд.

«Участие в конкурсе могут принять как библиотекари, так и пользователи библиотек. Читатели, чтобы принять участие, должны обязательно проинформировать какую-то одну библиотеку о своем желании присоединиться к конкурсу любым способом до конца конкурса, чтобы такой вклад можно было отнести к командного зачета этой библиотеки », - сообщила директор Харьковской областной универсальной научной библиотеки Наталья Шостко.

Для участия в конкурсе необходимо иметь учетную запись в Википедии или зарегистрироваться в ней. Во время конкурса его участники могут создать новые или улучшить уже имеющиеся статьи по краеведческой тематики о Харьковщине или загрузить собственные фотографии важнейших административных, культурно-образовательных объектов, памятников историко-культурного наследия и природы, пейзажей региона или фотографии известных людей или руководителей районов, общин, городов и тому подобное.

Победители получат подарочные сертификаты интернет-магазинов и сувениры с символикой Википедии.



Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на его сайте - wikikharkiv.wikipedia.org.ua.

