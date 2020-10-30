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30.10.2020  13:57   

В парке имени Горького запустили бесконтактную оплату парковок

Оплатить парковку в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького теперь можно без наличных.


://city.kharkov.ua

Как сообщили сегодня, 30 октября, в Департаменте цифровой трансформации, посетители парка на личных авто получили возможность оплачивать услуги парковки бесконтактной банковской картой любого банка мира разных платежных систем, смартфоном или другим устройством с NFC.

При въезде на паркинг пользователи получают талон со штрих-кодом для учета времени. Оплата парковки производится на выезде с площадки в несколько действий. Сначала необходимо отсканировать талон с зафиксированным временем пребывания, после чего на POS-терминале появится сумма к оплате, а терминал переключится в режим ожидания карты. Для оплаты достаточно поднести бесконтактную карточку, смартфон или другой NFC-гаджет к терминалу. После успешной транзакции паркомат выдаст чек, и шлагбаум поднимется автоматически. Любые комиссии при безналичной оплате парковки отсутствуют.

Все пропускные стойки на пяти парковочных локациях по периметру парка уже оборудованы POS-терминалами для приема бесконтактных платежей.

«Мэр Геннадий Кернес всегда ставит в приоритет удобство получения любых муниципальных услуг. И теперь горожане и гости города могут оплатить парковку в парке Горького бесконтактно, быстро, удобно и безопасно. Это еще один шаг, сделанный Харьковом в направлении цифровизации, в становлении как «смарт-сити», - отметил заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.

Проект реализован компанией «Mastercard», Департаментом цифровой трансформации, КП «Харьковпарксервис» и банком «Райффайзен Банк Аваль».

Источник:   ХГС
 Тэги:  парковка, харьков, решение, парк горького, карта
 
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