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28.10.2020  13:07   

Итоги Всеукраинского пленэра «Осенние краски Слобожанщины» показывают в онлайн-формате (Мистецтво Слобожанщины)

В октябре и ноябре на интернет-ресурсах галереи «Мистецтво Слобожанщины» в онлайн формате пройдет выставка итогов Всеукраинского пленэра «Осенние краски Слобожанщины».


// cultura.kh.ua

На выставке представлены работы, которые были написаны участниками Всеукраинского пленэра «Осенние краски Слобожанщины», проходившего с 19 по 22 октября 2020 года. Тема пленэра - «Харьковщина туристическая».

В рамках Всеукраинского пленэра «Осенние краски Слобожанщины» из разных уголков Украины на Слобожанщину приехали семь художниц: Наталья Анохина (Вышгород), Ирина Черная (Чернигов), Леся Романов (Вышгород), Dora Wald (Киев), Анна Булгакова (Харьков), Елена Ясинецкая (Вышгород), Наталья Трутнева (Ужгород).

Участницы пленэра посетили Шаровский дворец, который внешним видом напоминает сказочный замок. Побывали в селе Сковородиновка - месте, где жил перед смертью и был похоронен выдающийся философ Григорий Сковорода. Писали с натуры ставок, сад и парк, прилегающих к дому Г. Сковороды. Также художницы имели возможность насладиться великолепным Краснокутский дендропарк и окунуться в атмосферу древнего Гомольшанского леса.

Экспозиция выставки доступна для ознакомления на интернет-ресурсах галерее «Искусство Слобожанщины» с 26 октября:
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Сайт КЗ «ООМЦКИ»

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  выставка, харьков
 
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