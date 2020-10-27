4-й Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs начал свою работу в онлайн-формате (ХОГА)

Мероприятие проходт с 26 по 31 октября на сайте фестиваля.
Международный кинофестиваль организован при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии, Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда.
Также в рамках кинофестиваля пройдет ряд мастер-классов на платформе Zoom от Дарьи Онищенко, Анны Жижи, Лады Сабовой, Vialex Motion Lab.
Фильмом-закрытием 31 октября станет картина «Будинок» режиссеров Татьяны Кононенко и Матильды Местер. Лента посвящена Госпрому — символу Харькова и шедевру конструктивизма.
В рамках мероприятия можно ознакомиться и голосовать за понравившиеся картины Национального конкурса Kharkiv MeetDocs, кинофестиваля независимых фильмов «Бардак» или детского социального видео Meet Kids, демонстрация которых тоже будет доступна на Международном кинофестивале Kharkiv MeetDocs.
В рамках фестиваля также пройдут офлайн-мероприятия:
- 30 октября с 12:00 до 14:00 состоится паблик-ток с актрисой фильма «Гнездо горлицы», обладателем «Золотой юлы» за лучшую женскую роль Риммой Зюбиной.
- 30 октября с 15:00 до 18:40 в Invite Hub в Харькове состоится демонстрация короткометражного независимого украинского кино «Бардак-офлайн» (для разрешенного в условиях «красной» карантинной зоны количества зрителей — 20 человек).
Детально ознакомиться с программой мероприятий и перечнем кинокартин можно на сайте.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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