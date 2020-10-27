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27.10.2020  08:33   

4-й Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs начал свою работу в онлайн-формате (ХОГА)

Мероприятие проходт с 26 по 31 октября на сайте фестиваля.


//kharkivoda.gov.ua
Решение об онлайн-трансляциях организаторы приняли из-за вхождения города Харькова в «красную» зону. Для просмотра фильмов нужно зарегистрироваться на официальном сайте кинофестиваля. Все демонстрации фильмов бесплатные.

Международный кинофестиваль организован при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии, Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда.

Также в рамках кинофестиваля пройдет ряд мастер-классов на платформе Zoom от Дарьи Онищенко, Анны Жижи, Лады Сабовой, Vialex Motion Lab.

Фильмом-закрытием 31 октября станет картина «Будинок» режиссеров Татьяны Кононенко и Матильды Местер. Лента посвящена Госпрому — символу Харькова и шедевру конструктивизма.

В рамках мероприятия можно ознакомиться и голосовать за понравившиеся картины Национального конкурса Kharkiv MeetDocs, кинофестиваля независимых фильмов «Бардак» или детского социального видео Meet Kids, демонстрация которых тоже будет доступна на Международном кинофестивале Kharkiv MeetDocs.

В рамках фестиваля также пройдут офлайн-мероприятия:

- 30 октября с 12:00 до 14:00 состоится паблик-ток с актрисой фильма «Гнездо горлицы», обладателем «Золотой юлы» за лучшую женскую роль Риммой Зюбиной. 
- 30 октября с 15:00 до 18:40 в Invite Hub в Харькове состоится демонстрация короткометражного независимого украинского кино «Бардак-офлайн» (для разрешенного в условиях «красной» карантинной зоны количества зрителей — 20 человек). 

Детально ознакомиться с программой мероприятий и перечнем кинокартин можно на сайте.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  кинофестиваль, харьков
 
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