Харьковчанам предлагают посетить онлайн-выставку детских рисунков, посвященную Греции (Госрсовет)

Презентация онлайн-выставки творческих работ победителей Х Областного конкурса детского рисунка «Сияние Эллады» состоится 28 октября на страницах Харьковского художественного музея в социальных сетях.
В конкурсе приняли участие более 150 детей разных национальностей из художественных школ, арт-студий и творческих центров Харькова и области, а также участники общественной организации «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Традиционно конкурс был посвящен государственному празднику Греческой Республики - Дню «Охи!». Тема в этом году - «Выдающиеся женщины-гречанки всех времен и их деяния».
Творческие соревнования проходили в двух возрастных категориях: 6-10 лет и 11-16 лет. Дети в своих работах отразили личные знания и понимание деятельности известных личностей, среди которых были ученые, государственные деятели, мудрецы, поэтессы, героини борьбы за независимость и т. д. Рисунки оценивало жюри в составе художников-членов Харьковского городского общества греков «Гелиос» и партнеров общества: художников-представителей Национального союза художников Украины и Харьковского национального университета строительства и архитектуры.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ежегодно в этот день отмечается День аудиовизуального наследия.
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