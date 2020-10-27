27.10.2020 08:26

Харьковчанам предлагают посетить онлайн-выставку детских рисунков, посвященную Греции (Госрсовет)

Презентация онлайн-выставки творческих работ победителей Х Областного конкурса детского рисунка «Сияние Эллады» состоится 28 октября на страницах Харьковского художественного музея в социальных сетях.



// city.kharkov.ua

В конкурсе приняли участие более 150 детей разных национальностей из художественных школ, арт-студий и творческих центров Харькова и области, а также участники общественной организации «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Традиционно конкурс был посвящен государственному празднику Греческой Республики - Дню «Охи!». Тема в этом году - «Выдающиеся женщины-гречанки всех времен и их деяния».

Творческие соревнования проходили в двух возрастных категориях: 6-10 лет и 11-16 лет. Дети в своих работах отразили личные знания и понимание деятельности известных личностей, среди которых были ученые, государственные деятели, мудрецы, поэтессы, героини борьбы за независимость и т. д. Рисунки оценивало жюри в составе художников-членов Харьковского городского общества греков «Гелиос» и партнеров общества: художников-представителей Национального союза художников Украины и Харьковского национального университета строительства и архитектуры.

В каждой возрастной группе были определены победители и призеры. Победителей наградят грамотами Отдела по работе с общественными объединениями Харьковского городского совета и памятными подарками. Остальные участники получат грамоты общественной организации «Гелиос».



Онлайн-выставка работ победителей конкурса будет экспонироваться на страницах «Facebook» и «Instagram» Харьковского художественного музея с 28 октября по 6 ноября 2020 года. Телефон для справок: 057-706-33-94.



Справка. Конкурс детского рисунка «Сияние Эллады» организован общественной организацией «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Цель конкурса - популяризация культурного наследия греческого народа, воспитание подрастающего поколения на высоких идеалах эллинизма, взаимообогащение культур Украины и Греции.



Конкурс проводился при содействии Одесского филиала Греческого фонда культуры, Отдела по работе с общественными объединениями Харьковского городского совета и Харьковского художественного музея.