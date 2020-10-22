Главная Новости Культура и Туризм Четвёртый Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs из-за усиления в Харькове карантина состоится в онлайн-формате (Укринформ)
22.10.2020  11:55   

Четвёртый Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs из-за усиления в Харькове карантина состоится в онлайн-формате (Укринформ)

Фестиваль проходит при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии, Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинской культурного фонда.


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Об этом сообщили в пресс-службе кинофорума.

«В связи с переходом города Харьков в «красную» карантинную зону, закрытием кинотеатров и учреждений культуры мы ограничены в возможности провести запланированные оффлайновые кинопоказы в рамках нашего кинофестиваля. Впрочем, фестиваль не отменяется, а переходит в онлайн. Все показы фильмов на сайте meetdocsfestival.com будут бесплатными », - говорится в сообщении.

оличество сеансов на некоторые картины из программы будет ограниченной.
Для просмотра фильмов нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте кинофестиваля  meetdocsfestival.com .

Через обновление формата предыдущая программа изменилась.

Онлайн на сайте кинофестиваля  meetdocsfestival.com  состоится трансляция и внеконкурсной программы.

Большая часть программы сохранена, добавились и новые картины.

Фильмом-закрытием 31 октября станет картина «Дом» режисерок Татьяны Кононенко и Матильды Местер. Лента посвящена Госпрому - символу Харькова и шедевра конструктивизма.

Однако состоятся показы фильмов «Атлантида», «В.Сильвестров» и «Земля голубая, будто апельсин».

Впрочем, организаторам удалось сохранить некоторые активности в Харькове. Так, офлайн 30 октября с 12:00 до 14:00 состоится паблик-ток с актрисой, обладательницей «Золотой Дзиги» за лучшую женскую роль Риммой Зюбиной.

В Invite Hub в Харькове состоится фестиваль короткометражного независимого украинского кино «Бардак-оффлайн» (для разрешенного в условиях «красной» карантинной зоны количества зрителей - 20 человек). Показ фильмов программы «Бардак» пройдет 30 октября с 15:00 до 18:40 с соблюдением требований Минздрав, ВОЗ, городской и областной власти. В Zoom состоятся мастер-классы от Дарьи Онищенко, Анны Жижи, Лады Сабовой, Vialex Motion Lab.

 

Источник:   Укринформ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, фестиваль, кино
 
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