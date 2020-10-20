20.10.2020 16:19

В Харькове наградили победителей фотоконкурса для Википедии (Горсовет)

Команда «Офиса реформ Харькова» поздравила участников фотоконкурса о Харькове и наградила победителей.



//city.kharkov.ua

.Конкурс проходил на странице «Офиса реформ Харькова» в «Instagram». Победительницей по количеству голосов пользователей стала Алина Якименко. В подарок она получила многофункциональный фотопринтер от партнера проекта.

По выбору команды «Офиса реформ Харькова» победителем стал Андрей Харламов, которому подарили современную камеру моментальной фотографии от другого партнера проекта.

Напомним, что конкурс для фотографов Харькова был запущен в сентябре Департаментом международного сотрудничества и Молодежным советом при Харьковском городском голове. Целью проекта стало поддержать бренд города в конкурсе от Википедии «Вики любит памятники», а также создать уникальные фото Харькова.

Первый этап конкурса собрал более 120 регистраций и реализовал 76 фото-маршрутов по Харькову. По его результатам 24 финалиста попали на фотоспот - тур по эксклюзивным локациям города. Так, финалисты конкурса посетили здание и крышу Госпрома, помещения ХНАТОБа, городской и областной советы, Успенский и Благовещенский соборы (в т.ч. колокольни), а также парк Горького, с высоты аттракционов, и многоуровневую парковку в саду Шевченко.

Как отмечают организаторы, проект и в дальнейшем будет развиваться, а качественных фото Харькова теперь будет еще больше.