95-летие ХНАТОБа: Светлану Колыванову наградили орденом, солисты и главный режиссер получили заслуженных (ХОГА)

Работники ХНАТОБа им. Н. В. Лысенко отмечены государственными наградами Украины
Так, за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство орденом княгини Ольги І степени награждена Колыванова-Попеску Светлана Ивановна - главная балетмейстер.
Присвоены почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ»:
Козлову Владимиру Васильевичу - артисту-вокалисту;
Маличенко Александру Викторовичу - артисту оркестра;
Мишаковой Алле Анатольевне - артисту-вокалисту, ведущему мастеру сцены;
Панченко Денису Владимировичу — артисту балета, ведущему мастеру сцены.
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ»:
Калояну Артему Миграновичу - главному режиссеру.
День может оказаться продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
Харьков ждут грибные выходные: с дождем и теплыми как для осени ночами.
Сегодня поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.
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