Главная Новости Культура и Туризм 95-летие ХНАТОБа: Светлану Колыванову наградили орденом, солисты и главный режиссер получили заслуженных (ХОГА)
16.10.2020  13:03   

95-летие ХНАТОБа: Светлану Колыванову наградили орденом, солисты и главный режиссер получили заслуженных (ХОГА)

Работники ХНАТОБа им. Н. В. Лысенко отмечены государственными наградами Украины


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Об этом говорится в Указе Главы государства №452/2020.

Так, за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство орденом княгини Ольги І степени награждена Колыванова-Попеску Светлана Ивановна - главная балетмейстер.

Присвоены почетные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ»:

Козлову Владимиру Васильевичу - артисту-вокалисту;

Маличенко Александру Викторовичу - артисту оркестра;

Мишаковой Алле Анатольевне - артисту-вокалисту, ведущему мастеру сцены;

Панченко Денису Владимировичу — артисту балета, ведущему мастеру сцены.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ УКРАИНЫ»:

Калояну Артему Миграновичу - главному режиссеру.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  указ, награждение, харьков
 
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