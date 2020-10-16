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16.10.2020  11:22   

Харьковчан приглашают на выставку ассирийской художницы (Муниципальная галерея)

Открытие выставки графических работ современной ассирийской художницы Марго Саркисовой «6769» состоится сегодня, 16 октября, в арт-подвале Харьковской муниципальной галереи.


Харьковчан приглашают на выставку ассирийской художницы (Муниципальная галерея)

Как сообщили организаторы, «6769» - проект о пути сложных решений,  саморазвенчивании и поиске себя. Его точкой отсчета стал 2019 год, или 6797 год по ассирийскому летоисчислению.

«Родная культура как сила и как травма - такая полярность переживаний порождает внутреннюю пульсацию выставки «6769». Марго смотрит не на привлекательные и возвышенные книжные образы, нерв ее работ - сама жизнь, слепок обычного мироощущение», - отмечают в галерее.
 
 
По словам организаторов, с одной стороны, художница констатирует выход из круга собственной культуры, не желая принимать все тяготы ее традиций и порядков, с другой - не может и не хочет рвать связь с родным миром.
 
На выставке будет представлена ​​серия графики с центральной работой «Инициация» - 5 больших графических полотен, которые рассказывают о пути тяжелых изменений. Также в экспозицию войдут личные артефакты художницы, касающиеся ассирийской культуры и ее семьи. В рамках мероприятия художница проведет авторскую экскурсию.
 
Открытие экспозиции - в 18:00.
 
 
Работать выставка будет с 19 октября по 6 ноября.

Экскурсии будут проводиться с соблюдением всех мер в соответствии с карантинными требованиями.
 
Справка. Марго Саркисова - ассирийская художница украинского происхождения. Живет и работает в Харькове. Выпускница Харьковской государственной академии дизайна и искусств (мастерская И. Яхина). Участница украинских и зарубежных выставок и проектов. Финалистка конкурса современного изобразительного искусства им. Натана Альтмана 2017 и 2018 годов. Участница фестиваля «PRINTFEST_100», в январе 2020 года была отобрана в групповую международную выставку «International Print Center New York (USA)». Работы художницы находятся в частных коллекциях в Дании, США, Франции, Канаде, Италии, Индии, Германии, Чехии.
Источник:   МГ
 Тэги:  художник, выстака, харьков, галлерея
 
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